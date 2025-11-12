Najlepszy film akcji w 2025 roku? Stylowy, zabawny i brutalny

Stylowo, energetycznie i zabawnie

Zaledwie kilka tygodni temu oglądaliśmy na ekranach kina inną ekranizację wczesnej powieści Kinga (pisanej jeszcze pod pseudonimem Richard Bachman) "Wielki marsz", która ma bardzo podobny punkt wyjścia, jak "Uciekinier" . Tam również oglądamy dystopijny świat, w którym uciskani Amerykanie karmią się brutalną telewizją, żerującą na najniższych instynktach rodem z krwawych igrzysk w Koloseum. W obu powieściach zdesperowani ludzie zgłaszają się do krwawej gry, która ma wyrwać ich z biedy. Na tej koncepcji powstało wiele popularnych franczyz jak "Igrzyska śmierci" czy "The Squid Game", co wytrąca oryginalność wizji Kinga. Tyle że wydana w 1982 roku powieść jest dziś przerażająco bliska rzeczywistości.

Steven King nie był zadowolony z ekranizacji z 1987 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem, która zresztą ma niewiele wspólnego z jego powieścią. Wersję z 2025 roku już zaakceptował, o czym zapewnia jej twórca Edgar Wright . Reżyser "Ostatniej nocy w Soho" książkę Kinga przeczytał w wieku 14 lat i już wtedy myślał, jakby ją przełożyć na język filmu. Zrobił to w swoim stylu. Stylowo, energetycznie, zabawnie ("nowe dolary" mają wizerunek... Schwarzeneggera!) i brawurowo. "Uciekinier" to po prostu angażujące i dające wielką frajdę kino akcji, którego długość (150 min) przelatuje z prędkością samochodów prowadzonych przez znanego z innego z filmów Brytyjczyka kierowcę o pseudonimie Baby.

Świat jako jedno wielkie reality show

Ben Richards ( Glen Powell ) nie trafia do programu Uciekinier jako skazany, co było motywem ekranizacji z 1987 roku. To próbujący żyć uczciwie robotnik, którego żona Sheila (Jayme Lawson) jest zmuszona pracować w nocnym klubie, a i tak nie stać ich na lekarstwa na grypę dla córeczki. Ben traci kolejne prace przez problem z opanowaniem nerwów, co nie umyka uwadze diabolicznemu prezesowi Stacji Danowi Killianowi ( Josh Brolin ). Brutalny i wściekły Ben jest idealnym materiałem dla żerującej na przemocy korporacji, która kontroluje nie tylko rozrywkę, ale też całe państwo, na czele z wojskiem i policją.

Reguły programu Uciekinier są proste. Trójka uczestników ma przetrwać 30 dni na amerykańskich ulicach (mogą zmieniać miasta i się ukrywać) i wtedy dostaną miliard "nowych" dolarów. Tyle, że w tym świecie kamery są wszędzie, a jednym z elementów gry jest to, że na uciekiniera polują nie tylko uzbrojeni po zęby łowcy, ale też mogą to robić zwykli ludzie... czyli widzowie. Świat stał się jednym wielkim reality show, w którym nie istnieje granica między rozrywką, a życiem. Każdy jest jednocześnie towarem i klientem. Czy dziś nie jesteśmy bardzo blisko tego koszmaru?

Rasowe kino akcji

Wright pokazuje ogłupione najprymitywniejszą rozrywką masy, manipulacje za pomocą AI oraz rządy autorytarne korporacji. Nic nowego w kinie dystopijnym, ale dziś ta rzeczywistość jest znacznie bardziej namacalna niż w czasach powstania książki Kinga i ekranizacji ze Schwarzeneggerem. Choć Ben Richards jest kreowany przez Killiana na psychopatycznego mordercę, to jego walka zaczyna mieć wymiar klasowy. "Bez Richards żyje!"- staje się hasłem zbuntowanych mas. Do chwili, gdy Ben pojawił się w programie, walkę z korporacją toczyli samotni partyzanci. Zarówno ci w świecie wirtualnym (Daniel Ezra jako internetowy sygnalista), jak i w realnym ( Michael Cera z arsenałem broni).

"Uciekinier" nie ma jednak ambicji bycia manifestem. To przede wszystkim wysokooktanowe i okraszone (jak zawsze u Wrighta) świetnym soundtrackiem rasowe kino akcji z Glennem Powellem w roli, jaką kiedyś grywał Bruce Willis. Jego Ben jest bezczelny, niegrzeczny, sarkastyczny i brutalny, ale idealnie wyrzeźbione mięśnie też ma, więc hołd Arniemu złożony został.

8/10

"Uciekinier" (The Running Man), reż. Edgar Wright, USA 2025, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 14 listopada 2025 roku.