Kolejne wyróżnienie dla młodej polskiej reżyserki. "Ceniona za subtelność i wrażliwość"
Emi Buchwald została tegoroczną laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2025 w kategorii "film". To kolejne wyróżnienie dla autorki jednego z najlepszych polskich debiutów ostatnich lat, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Reżyserka i scenarzystka odebrała nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się 28 października w Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Emi Buchwald, która podbiła we wrześniu 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni swym pełnometrażowym debiutem "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", została tegoroczną laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2025 w kategorii "film".
"W 2025 roku premierę miał jej pełnometrażowy debiut pt. 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej'. Film zdobył liczne nagrody, w tym dwie nagrody indywidualne za reżyserię i obsadę na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureatka kilkudziesięciu nagród filmowych, ceniona za subtelność narracji i wrażliwość na tematy społeczne" - czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa.
- Chciałam, żeby ten film łączył trudne tematy z elementami, które są ciepłe i podnoszące na duchu - powiedziała młoda reżyserka w rozmowie z Interią podczas festiwalu w Gdyni.
Podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Polski ministra Marta Cienkowska wręczyła nagrody w 14 kategoriach. Otrzymali je twórcy, animatorzy, ludzie kultury i przedstawiciele instytucji, których działalność w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju, upowszechniania oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowym fabularny debiut Emi Buchwald. Historia czwórki rodzeństwa na progu dorosłości, która próbuje zachować bliskość mimo, że każde z nich mierzy się z własnymi lękami i emocjonalnymi problemami podbiła 50. edycję Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
Za film Emi Buchwald otrzymała w Gdyni m.in. Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego, nagrodę za najlepszą reżyserię i nagrodę akredytowanych dziennikarek i dziennikarzy. Doceniono również reżyserkę castingu Katarzynę Gryciuk-Krzywdę. Karolina Rzepa za swą kreację w tej produkcji odebrała nagrodę w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola kobieca".
Główne role w filmie grają: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Bartłomiej Deklewa i Tymoteusz Rożynek. Partnerują im m.in. Piotr Napierała, Daria Muszyńska i Andrzej Kłak.
34-letnia Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień za swoje produkcje krótkometrażowe: "Heimat" (2017), "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023).