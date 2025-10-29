Kolejne wyróżnienie dla młodej polskiej reżyserki. "Ceniona za subtelność i wrażliwość"

Emi Buchwald z kolejną nagrodą

Emi Buchwald, która podbiła we wrześniu 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni swym pełnometrażowym debiutem "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", została tegoroczną laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2025 w kategorii "film".

"W 2025 roku premierę miał jej pełnometrażowy debiut pt. 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej '. Film zdobył liczne nagrody, w tym dwie nagrody indywidualne za reżyserię i obsadę na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureatka kilkudziesięciu nagród filmowych, ceniona za subtelność narracji i wrażliwość na tematy społeczne" - czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa.

Zdjęcie Emi Buchwald na gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 28 października 2025, Muzeum Historii Polski w Warszawie / Paweł Wodzyński / East News

- Chciałam, żeby ten film łączył trudne tematy z elementami, które są ciepłe i podnoszące na duchu - powiedziała młoda reżyserka w rozmowie z Interią podczas festiwalu w Gdyni.

Podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Polski ministra Marta Cienkowska wręczyła nagrody w 14 kategoriach. Otrzymali je twórcy, animatorzy, ludzie kultury i przedstawiciele instytucji, których działalność w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju, upowszechniania oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Emi Buchwald i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowym fabularny debiut Emi Buchwald . Historia czwórki rodzeństwa na progu dorosłości, która próbuje zachować bliskość mimo, że każde z nich mierzy się z własnymi lękami i emocjonalnymi problemami podbiła 50. edycję Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Za film Emi Buchwald otrzymała w Gdyni m.in. Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego, nagrodę za najlepszą reżyserię i nagrodę akredytowanych dziennikarek i dziennikarzy. Doceniono również reżyserkę castingu Katarzynę Gryciuk-Krzywdę. Karolina Rzepa za swą kreację w tej produkcji odebrała nagrodę w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola kobieca".

Główne role w filmie grają: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Bartłomiej Deklewa i Tymoteusz Rożynek. Partnerują im m.in. Piotr Napierała, Daria Muszyńska i Andrzej Kłak.

34-letnia Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień za swoje produkcje krótkometrażowe: "Heimat" (2017), "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023).