"Kogel Mogel 4": Ilona Łepkowska wspomina zmarłych aktorów

"Widziałam tę (...) część już z sześćdziesiąt razy i uważam, że wyszedł nam fajny film. W sensie komediowym myślę, że najmocniejszym ogniwem jest trio Dorota Stalińska, Katarzyna Skrzynecka i Maciej Zakościelny. Ale i jest smutny akcent tej premiery, czyli wspomnienie aktorów, którzy zagrali, ale których już z nami nie ma" - scenarzystka Ilona Łepkowska powiedziała w rozmowie z "Faktem".

"Kogel Mogel 4": To były ich ostatnie kinowe role

Pomysłodawczyni serii "Kogel Mogel" wspomniała Katarzynę Łaniewską , która w w "Koglu Moglu" wcielała się panią Solską, mamę Kasi.



"Była na planie do ostatniej swej chwili. Zmarła dwa miesiące po zakończeniu zdjęć. Gdy pracowała, czuła się już kiepsko, ale nie wyobrażała sobie, by mogła nie zagrać w 'Koglu Moglu'. Dała tej postaci tak wiele z siebie" - powiedziała Łepkowska.

"Z wielkim żalem przyjęliśmy do wiadomości informację o odejściu wybitnej aktorki Pani Katarzyny Łaniewskiej. Bez niej nie byłoby Kogla-Mogla jakiego znacie, tysiąca żartów oraz wzruszeń. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy szansę na tę współpracę. Całej rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje" - po śmierci Łaniewskiej twórcy filmu "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" napisali na Instagramie promującym produkcję.



"Kogel Mogel 4" był też ostatnim ekranowym występem dwóch kolejnych aktorów.



"Druga osoba to Paweł Nowisz , który zagrał sąsiada solskich Goździka. Pojawia się też, w małej, ale znaczącej roli Krzysztof Kiersznowski , który był moim wielkim przyjacielem, więc o jego odejście było dla mnie wyjątkowo smutne. Znaliśmy się prawie 40 lat" - Łepkowska wspomniała kolejnych dwóch aktorów, którzy odeszli w 2021 roku.



Paweł Nowisz: Najlepsze role 1 / 8 Paweł Nowisz był aktorem teatralnym, filmowym i serialowym. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, produkcjach telewizyjnych, teatralnych i serialowych. Źródło: Gallo Images Poland Autor: Krzysztof Wellman/Afa Pixx udostępnij

Katarzyna Łaniewska zmarła w grudniu 2020 w wieku 87 lat. Paweł Nowisz odszedł w październiku 2021. Miał 81 lat. W tym samym miesiącu pożegnaliśmy też Krzysztofa Kiersznowskiego. Pamiętny odtwórca "Wąskiego" w "Kilerze" miał 70 lat.

Krzysztof Kiersznowski: Mistrz drugiego planu 1 / 8 "Nie lubię narzekać, skarżyć się, użalać nad sobą, że nie gram głównych ról. Bilans zysków i strat jest dla mnie satysfakcjonujący. Wydaje mi się, że mam sympatię statystycznego widza, niekiedy udaje mi się uniknąć płacenia mandatów za złe parkowanie, bo strażniczka miejska zna moją twarz z 'Barw szczęścia'. Zdobyłem prestiżowe nagrody za 'Statystów' i 'Cześć Tereska'. Słowem - jest się z czego cieszyć, zamiast zgrzytać zębami" - aktor mówił kilka lat temu w rozmowie z magazynem "Telemax". Źródło: AKPA Autor: AKPA udostępnij

"Kogel Mogel 4": Tylko aktorów szkoda

Poprzednią część filmu, "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" obejrzało w kinach blisko dwa i pół miliona widzów. Jak poradzi sobie czwarta odsłona cyklu?



- Chciałbym napisać, że seans "Kogla Mogla 4" wcale nie był tak bolesny, jak oglądanie trzeciej części. Na pewno było w nim mniej żenujących dowcipów pokroju małżeństwa Goździków demolujących wieś po spaleniu jednego skręta. Niestety, jeśli obciach (którego wciąż jest sporo) został czymś zastąpiony, to najczęściej nudą. Natomiast sama fabuła jest do bólu pretekstowa i, co najgorsze, mało zabawna. Znów dostajemy produkt, będący komedią głównie w teorii - i raz jeszcze tylko aktorów szkoda - pisze w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.

Twórcom udało się zebrać imponującą obsadę, a jednocześnie sprawić, że nikt nie ma czegokolwiek do zagrania. Najbardziej boli to w przypadku artystów, których widzimy na dużym ekranie po raz ostatni - Katarzyny Łaniewskiej, Pawła Nowisza i Krzysztofa Kiersznowskiego . Niestety, w "Końcu świata" nie ma nawet motywu przewodniego. W trzeciej części punkt wyjścia do dowcipów z wąsem stanowił konflikt pokoleń. W czwórce mamy tylko chłopców, którzy zamiast dorosnąć wolą oglądać "Czterech pancernych", kobiety na skraju załamania nerwowego i szereg miłości od pierwszego wejrzenia, a wszystko to doprawione stałymi polskich komedii: nikt ze sobą nie rozmawia, za to wszyscy histeryzują, a w pewnym momencie ktoś pokazuje goły tyłek i jest zabawnie. Całość bez ładu i składu, żeby tylko było i udawało koherentną fabułę - puentuje Izdebski.

