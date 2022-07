"Knock at the Cabin": M. Night Shyamalan zekranizuje książkę Paula Tremblaya

Wiadomości

Kolejnym projektem reżyserskim M. Nighta Shyamalana będzie ekranizacja powieści Paula Tremblaya "The Cabin at the End of the World".

M. Night Shyamalan /Gary Gershoff/WireImage /Getty Images