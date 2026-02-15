Kinowy hit już dostępny online. To przepiękna historia miłosna

Oprac.: Justyna Miś

"Eternity. Wybieram ciebie" przedstawia przepiękną historię miłosną, w której bohaterka mierzy się z trudną decyzją. Film w listopadzie zeszłego roku zadebiutował w kinach, a od kilku dni można go oglądać na streamingu.

Callum Turner i Elizabeth Olsen w scenie z filmu "Eternity. Wybieram Ciebie"
Callum Turner i Elizabeth Olsen w scenie z filmu "Eternity. Wybieram Ciebie"materiały prasowe

"Eternity. Wybieram ciebie": przepiękna historia miłosna

Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie - i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?

    Reżyserem filmu "Eternity. Wybieram ciebie" jest David Freyne, który napisał scenariusz razem z Patrickiem Cunnane. Produkcja zadebiutowała w kinach w listopadzie zeszłego roku.

    "Znajdziemy tu zarówno błyskotliwy humor, jak i trudniejsze emocje: melancholię, refleksję nad stratą, pytania o to, jak wygląda prawdziwe uczucie, kiedy zderza się z upływem czasu i wyobrażeniami. Film opiera się na autentyczności relacji między bohaterami i wyraźnie przemyślanym dylemacie, który, mimo fantastycznej otoczki, pozostaje zaskakująco ludzki" - pisała Justyna Miś w recenzji Interii.

    "Eternity. Wybieram ciebie" online. Gdzie oglądać?

    Film "Eternity. Wybieram ciebie" jest dostępny na platformie Apple TV.

