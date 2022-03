Kelly McGillis od dzieciństwa wiedziała, że jej przyszłość będzie związana z aktorstwem. Swój talent szlifowała w Pacific Conservatory of Performing Arts przy Allan Hancock College oraz w prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku. Na nowojorskiej uczelni poznała swojego pierwszego męża - Boyda Blacka. Szczęśliwe zakończenie nie było im pisane i para rozwiodła się po zaledwie dwóch latach małżeństwa.

Do świata filmu trafiła po wielu udanych rolach teatralnych i telewizyjnych. Jej występ w dramacie "Świadek" (1985) z Harrisonem Fordem był tak wiarygodny, że krytycy i widzowie zastanawiali się, czy nie mieszkała u Amiszów. Rola ta przyniosła jej nominację do Złotego Globu i BAFTA Film Award. Z kolei w 2000 roku, gdy zagrała lesbijkę - profesor Dianę Maitland w kryminale "Maska małpy", całe Hollywood plotkowało o jej orientacji (w tym samym roku rozwiodła się po raz drugi).

Kelly McGillis: Traumatyczne doświadczenia

24-letnia McGillis po rozwodzie z pierwszym mężem zamieszkała z wraz przyjaciółką. Pewnego wieczoru, wracając do mieszkania, została napadnięta na ulicy przez nieznajomego mężczyznę i sterroryzowana bronią. Kilka miesięcy później na młodą aktorkę spadła niewyobrażalna tragedia. Na początku 1982 roku dwóch mężczyzn wdarło się do mieszkania McGillis. Napastnicy zaciągnęli przerażoną kobietę do sypialni i brutalnie zgwałcili. Grozili, że ją zabiją.

Powiedzieli mi, że będą mnie bili, dopóki nie umrę. W tamtym momencie myślałam, że już po mnie wyznała po latach.

Krzyk aktorki na szczęście zaalarmował jednego z sąsiadów, który zawiadomił policję. Oprawcy zdążyli jednak uciec, a McGillis trafiła do szpitala. Po miesiącu od zdarzenia funkcjonariusze aresztowali napastników. Jednym z nich był zaledwie 15-letni Leroy Johnson. Sąd skazał go na trzy lata więzienia. Drugi ze sprawców nie został skazany, bo dowody przeciwko niemu nie były wystarczające. Kelly McGillis długo nie mogła powrócić do równowagi po tej brutalnej napaści.

Nie mogłam korzystać z metra, bo jego zapach przypominał mi smród gwałcicieli. Nie chciałam wychodzić z mieszkania. Byłam tak przytłoczona lękiem i żałobą, że nie przestawałam płakać. Przytyłam 13 kg. Miałam koszmary wyznała w rozmowie z magazynem "People" w 1988 roku.

Zdjęcie Kelly McGillis w filmie "Top Gun" / PARAMOUNT PICTURES / AlbumEAST NEWS / East News

Droga do zdrowia

W 2009 roku Kelly McGillis przyznała publicznie, że jest lesbijką, postanowiła także wrócić wspomnieniami do zdarzeń sprzed prawie trzech dekad. Uważała wtedy, że gwałt był dla niej karą od Boga za bycie osobą homoseksualną. Wpędzała się w poczucie winy i popadała w coraz głębszą depresję. Aktorka zaczęła nadużywać alkoholu, sięgała po narkotyki. Kolejna tragedia była blisko, jednak Kelly McGillis postanowiła zawalczyć o siebie. "Zrozumiałam, że jeśli nic z tym nie zrobię, nie będę miała żadnej przyszłości" - podkreśliła aktorka.

W 1984 roku udała się na odwyk oraz terapię. Wróciła też do grania. W 1985 roku pojawiła się u boku Harrisona Forda w "Świadku". Rok później wcieliła się rolę, która na zawsze odmieniła jej życie. Po występie w filmie "Top Gun" świat stał przed nią otworem. Jednak losy blondwłosej piękności potoczyły się zupełnie inaczej niż jej ekranowego ukochanego.

Zdjęcie Kelly McGillis i Tom Cruise, "Top Gun" / LFI/Photoshot/REPORTER / East News

Choć dla Toma Cruise'a występ w "Top Gun" był trampoliną do światowej kariery, jego ekranowa partnerka nie podzieliła jego losu. Występowała często, ale nie udało jej się powtórzyć wcześniejszego sukcesu. W ostatnich latach gra głównie na małym ekranie. Nie pojawi się w sequelu filmu "Top Gun".

"Top Gun: Maverick": Kiedy premiera?

Szczegóły fabuły filmu "Top Gun: Maverick" są dość dobrze znane. Po ponad 30 latach służby w amerykańskiej armii Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose’a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.



W filmie zobaczymy również Vala Kilmera, Jennifer Connolly, Jona Hamma, Eda Harrisa, Lewisa Pullmana, Glena Powella, Charlesa Parnella, Bashira Salahuddina oraz Monikę Barbaro.

Swój brak udziału w produkcji McGillis skomentowała w następujących słowach: "Jestem stara, gruba i wyglądam dokładnie na swój wiek".

Premiera produkcji już kilka razy była przekładana z powodu pandemii. Obecnie jest wyznaczona na 27 maja.

Zdjęcie Kelly McGillis w 2014 roku / M. Brown/Getty Images / Getty Images

