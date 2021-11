Keira Knightley do tej pory uniknęła zakażenia, jednak teraz koronawirus dopadł i ją.

Słynna brytyjska aktorka, którą widzowie znają z takich produkcji, jak "Piraci z Karaibów" , "Pokuta" czy "Król Artur" , w wywiadzie udzielonym "Stella Magazine" zdradziła, że wraz z rodziną przebywa obecnie na kwarantannie. Choruje też mąż gwiazdy, muzyk James Righton oraz dwie ich córki – 6-letnia Edie i 2-letnia Delilah.

Aktorka wyznała, że jej córeczki szybko zdrowieją, ona sama jednak ma uciążliwe objawy. "Muszę przyznać, że czuję się dość paskudnie" – powiedziała Knightley. Przed wywiadem poprosiła dziennikarkę magazynu o to, by nie włączała kamery, co może oznaczać, że choroba mocno ją wycieńczyła.

Keira Knightley ma koronawirusa

Jedyną osobą w rodzinie gwiazdy, która przechodzi chorobę bezobjawowo, jest jej mąż.

James jest z siebie niezwykle zadowolony. Jest przekonany, że przechodzi COVID łagodnie, bo uwielbia pływać w lodowatej wodzie i dzięki temu ma lepszą odporność zaznaczyła aktorka

Ona sama z kolei dostrzega plusy izolacji, która była dla niej okazją do zwolnienia tempa życia i spędzenia większej ilości czasu z najbliższymi. W efekcie przez chwilę rozważała całkowitą rezygnację z aktorstwa.



Jesteśmy rodziną, która ciągle się przemieszcza. Ze względu na zobowiązania zawodowe bardzo często wyjeżdżam. Bycie razem podczas pandemii było tak naprawdę cudowne. Teraz czuję się wyczerpana, bo zostaliśmy uwięzieni w domu z koronawirusem, ale za jakieś dwa tygodnie na pewno znów będę patrzeć na świat przez różowe okulary dodała

Keirę Knightley zobaczymy niedługo w "Silent Night" - świątecznej czarnej komedii z elementami horroru. Akcja filmu rozgrywa się w Boże Narodzenie, a zarazem w przeddzień ekologicznej apokalipsy. Knightley, która zagrała główną rolę, opowiedziała o tym, że nagrywanie tej produkcji w lutym 2020 roku, a więc tuż przed oficjalnym wybuchem pandemii, było doświadczeniem surrealistycznym.

Kręciliśmy sceny w sklepach, w których kończyło się jedzenie i artykuły pierwszej potrzeby, w tym samym czasie, kiedy w mediach informowano, że w supermarketach kończą się zapasy papieru toaletowego. Dla nas wszystkich to było bardzo dziwne i niepokojące ujawniła gwiazda

Kinowa premiera "Silent Night" zaplanowana jest na 3 grudnia.

