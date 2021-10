Jak informuje portal "Deadline", w filmie "Boston Strangler" Knightley wcieli się w Lorettę McLaughlin, czyli dziennikarkę, która jako pierwsza połączyła ze sobą serię morderstw dokonywanych w Bostonie i zwróciła uwagę na to, że mogą być one dziełem jednego sprawcy.



Razem ze swoją koleżanką z pracy, Jean Cole, niestrudzenie pisały o seksizmie, jaki charakteryzował Boston na początku lat 60. ubiegłego wieku. Dbały też o to, aby mieszkanki miasta były informowane na bieżąco, o tym, co się tam dzieje. Dla McLaughlin śledzenie sprawy Dusiciela wiązało się z dużym niebezpieczeństwem i ryzykiem. Przy jej okazji wpadła też na trop korupcji, która postawiła pod znakiem zapytania przyznanie się Alberta DeSalvo do popełnionych morderstw.



Albert DeSalvo, czyli Dusiciel z Bostonu: Kim był?

Znany pod pseudonimem Dusiciel z Bostonu DeSalvo działał na terenie Bostonu w latach 1962-1964. Ofiarami tego jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii było trzynaście kobiet. Zwykle w przebraniu detektywa wchodził do ich mieszkań, a po dokonaniu gwałtu dusił je pończochą. Wygląd gwałciciela opisała jedna z jego niedoszłych ofiar. Schwytany i oskarżony o serię morderstw DeSalvo przyznał się do nich, choć w kolejnych latach nie brakowało opinii o tym, że to nie on popełnił wszystkie przypisywane mu morderstwa.

Matt Ruskin nie tylko wyreżyseruje film, do którego zdjęcia rozpoczną się w Bostonie już w grudniu, ale też napisał do niego scenariusz. Pochodzący z Bostonu twórca skontaktował się z rodzinami McLaughlin i Cole, a także dotarł do ich zapisków i dokumentacji śledztwa w sprawie Dusiciela z Bostonu. Historia DeSalvo została już wcześniej pokazana na ekranie w filmie z 1968 roku, w którym w tytułowej roli wystąpił Tony Curtis.

Jeszcze w tym roku Keirę Knightley będzie można zobaczyć w filmie "Silent Night" ("Cicha noc"), w którym zagrała u boku m.in. Lily-Rose Depp i Annabelle Wallis. Film opowiada historię trojga przyjaciół, którzy szykują się na spotkanie swoich najbliższych z okazji Bożego Narodzenia. "Wszystko wydaje się być perfekcyjnie zorganizowane z jednym małym wyjątkiem: wszyscy umrą" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Camille Griffin.