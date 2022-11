W życiu prywatnym aktor znany z serii filmów "Matrix" przeżył wiele trudnych chwil. W 1991 roku jego młodszej siostry zdiagnozowano białaczkę. Z chorobą walczyła przez 10 lat. Reeves nie tylko zaopiekował się Kim (i przesunął z tego powodu wiele filmowych projektów), ale postanowił również wesprzeć szpitale i badania naukowe nad białaczką kwotą 31 milionów dolarów (było to aż 70 procent jego wynagrodzenia, które otrzymał za pierwszą odsłoną "Matriksa"). Kolejnym krokiem, jaki Keanu Reeves podjął, aby pomóc innym było założenie fundacji, której zadaniem jest pomoc dzieciom chorym na raka.



Jednak o jej istnieniu poinformował media... wiele lat później. W rozmowie z magazynem Ladies Home Journal w listopadzie 2009 roku powiedział po prostu, że ma prywatną fundację, która pomaga dzieciom chorym na raka.



"Mam prywatną fundację, która działa od pięciu albo sześciu lat i pomaga szpitalom dziecięcym oraz w badaniach na raka. Nie lubię łączyć jej ze swoim nazwiskiem" - stwierdził. "Pozwalam jej robić, to co ma robić".

Keanu Reeves: Kariera

Jego debiutem na ekranie była epizodyczna rola w serialu "Hangin’ In". Później grał m.in. w reklamach Coca-Coli czy mniej znanych produkcjach telewizyjnych - "Night Heat", "Comedy Factory", "Bractwo sprawiedliwych". W 1990 roku wcielił się w rolę Teda Logana w kultowej w niektórych kręgach serii "Bill & Ted's Excellent Adventures". Późniejsze role to z kolei same sukcesy - wystarczy wymienić choćby filmy takie jak "Moje własne Idaho", "Speed - niebezpieczna prędkość", "Johnny Mnemonic", "Życie na krawędzi", oczywiście "Matrix" (i trochę mniej udane sequele), "Adwokat diabła", "Słodki listopad". Na jakiś czas jego kariera filmowa zwolniła, głównie przez problemy w jego życiu prywatnym.

Keanu Reeves: Powrót w wielkim stylu

Keanu Reeves od kilku lat pojawia się coraz częściej na filmowych ekranach w produkcjach cieszących się sukcesem. Powrotem w wielkim stylu okazał się thriller kryminalny "John Wick" (który doczekał się już w sumie czterech części - czwarta czeka na premierę, a piąta jest właśnie w produkcji). Oprócz tego w ostatnim czasie aktor powrócił jako Neo w "Matrix: Zmartwychwstania", zagrał w serialu "Swedish Dicks" oraz kontynuacji przygód Bill i Teda, czy użyczył głosu jednemu z bohaterów "Toy Story 4".

Niedługo zobaczymy go w czwartej odsłonie serii o przygodach Johna Wicka.

