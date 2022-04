Keanu Reeves: Trudne dzieciństwo aktora

Dzieciństwo Keanu Reevesa nie należało do najłatwiejszych - jego rodzice rozstali się, kiedy miał trzy lata. Z ojcem nie miał kontaktu - kilka lat po rozwodzie mężczyzna trafił do więzienia za posiadanie narkotyków. Matka aktora wiązała się z innymi mężczyznami, co skutkowało wielokrotnymi przeprowadzkami i zmianą szkół. Brak stabilizacji wpłynął na jego wyniki w nauce, a on sam miał problemy z adaptacją do ciągle nowego otoczenia. W wieku 17 lat rzucił szkołę i imał się różnych zajęć - pracował w gastronomii, ostrzył łyżwy i był trenerem hokeja.



Reklama

Keanu Reeves: Kariera

Kilka lat później otrzymał szansę pojawienia się przed kamerą. Jego debiutem na ekranie była epizodyczna rola w serialu "Hangin’ In". Później grał m.in. w reklamach Coca-Coli czy mniej znanych produkcjach telewizyjnych - "Night Heat", "Comedy Factory", "Bractwo sprawiedliwych". W 1990 roku wcielił się w rolę Teda Logana w kultowej w niektórych kręgach serii "Bill & Ted's Excellent Adventures". Późniejsze role to z kolei same sukcesy - wystarczy wymienić choćby filmy takie jak "Moje własne Idaho", "Speed - niebezpieczna prędkość", "Johnny Mnemonic", "Życie na krawędzi", oczywiście "Matrix" (i trochę mniej udane sequele), "Adwokat diabła", "Słodki listopad".



Zdjęcie Keanu Reeves na premierze filmu "Matrix Reaktywacja" w Los Angeles (2003) / Kevin Winter / Getty Images

Keanu Reeves: Choroba młodszej siostry i śmierć przyjaciela

W tym czasie aktor zmagał się z rodzinnymi tragediami. W 1991 roku jego młodszej siostry zdiagnozowano białaczkę. Z chorobą walczyła przez 10 lat. Reeves nie tylko zaopiekował się Kim (i przesunął z tego powodu wiele filmowych projektów), ale postanowił również wesprzeć szpitale i badania naukowe nad białaczką kwotą 31 milionów dolarów (było to aż 70 procent jego wynagrodzenia, które otrzymał za pierwszą odsłoną "Matriksa"). Keanu Reeves założył również fundację, której zadaniem jest pomoc dzieciom chorym na raka.

Dwa lata później jego przyjaciel, aktor River Phoenix, zmarł na skutek przedawkowania narkotyków w wieku 23 lat. Śmierć zdolnego artysty wstrząsnęła Hollywood. Reeves długo nie mógł poradzić sobie z tą stratą.

Zdjęcie Keanu Reeves na premierze filmu "John Wick 3" (2019) / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Keanu Reeves: Ogromna tragedia rodzinna

Kolejny ogromny cios przyszedł w 1999 roku. Partnerka Keanu Reveesa, Jennifer Syme, urodziła martwe dziecko. Nie mogąc poradzić sobie z tragedią, para rozstała się. Jednak nie był to koniec okropnych wydarzeń - kilkanaście miesięcy później była ukochana aktora zginęła w wypadku samochodowym. Kobieta miała być pod wpływem silnych leków - od dłuższego czasu cierpiała na depresję. Jak wykazali śledczy Syme nie miała zapiętych pasów. W wyniku zderzenia jej ciało zostało wyrzucone z samochodu. W chwili śmierci Syme miała 28 lat.

Zdjęcie Keanu Reeves / Jason Kempin / Getty Images

Keanu Reeves: Powrót na ekrany

Keanu Reeves od kilku lat pojawia się coraz częściej na filmowych ekranach w produkcjach cieszących się sukcesem. Powrotem w wielkim stylu okazał się thriller kryminalny "John Wick" (który doczekał się już w sumie czterech części - czwarta czeka na premierę, a piąta jest właśnie w produkcji). Oprócz tego w ostatnim czasie aktor powrócił jako Neo w "Matrix: Zmartwychwstania", zagrał w serialu "Swedish Dicks" oraz kontynuacji przygód Bill i Teda, czy użyczył głosu jednemu z bohaterów "Toy Story 4".

Niedługo będziemy mogli zobaczyć Keanu Reevesa w miniserialu zatytułowanym "The Devil In The White City". Produkcja, za której sterami staną Leonardo DiCaprio oraz Martin Scorsese, jest ekranizacją książki Erika Larsona pod tym samym tytułem. Powieść "The Devil In The White City" ("Diabeł w Białym Mieście") została wydana w 2003 roku. W książce została przedstawiona historia dwóch mężczyzn - architekta i seryjnego mordercy, których losy splatają się w tytułowym mieście podczas największej wystawy Ameryki. Akcja rozgrywa się w 1893 r. i zabiera widza w podróż w której łączy się "kryminał, romans i tajemnica".

Jak donoszą zagraniczne media, aktorowi zaczyna układać się również w życiu prywatnym. Informator magazynu Life and Style jest podobno przekonany, że Keanu Reeves oświadczy się Aleksandrze Grant (artystka wizualna) z którą spotyka się od 2018 roku.

Zdjęcie Kim jest Keanu Reeves? Aktor to nie tylko gwiazda Matixa / FR34727 AP/Associated Press / East News

Zobacz też:

Daniel Day-Lewis: Legenda kina na przedwczesnej emeryturze

"Igrzyska śmierci" wracają! Co z Jennifer Lawrence?

"Mission: Impossible 7": Znamy oficjalny tytuł filmu!

Winona Ryder: Gwiazda lat 90. długo żyła w zapomnieniu. Co się z nią dzieje?

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film