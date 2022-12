Karolina Szymczak przeżywa obecnie swój największy zawodowy sukces. Rola w filmie reżyserowanym przez Damiena Chazella to możliwość gry u boku takich gwiazd jak Brad Pitt. O szczegółach tego projektu aktorka nie może mówić zbyt wiele, dlatego jej fani tym bardziej czekają na polską premierę filmu.

Karolina Szymczak wiek

Karolina Szymczak urodziła się w Złotoryi 25 października 1991 r. Od kilkunastu już lat zajmuje się profesjonalnym modelingiem i aktorstwem, w tym także reklamowym dla rozpoznawalnych firm. Była twarzą takich marek jak Prima Donna, Wacoal, Bialcon, Nicole Oliver, Bestform, Dalia czy Pleasure State.

Karolina Szymczak pracowała w Nowym Jorku, Los Angeles, Mediolanie, Paryżu i Barcelonie. Stawała przed obiektywem takich wirtuozów fotografii mody jak David Bellemere czy Antoine Verglas.

Zdjęcie Karolina Szymczak wiek, mąż i choroba. Co wiemy o polskiej aktorce? / Baranowski / AKPA

Karolina Szymczak jest absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła też Szkołę AFT Leadership Coaching School. Po ukończeniu tych szkół Szymczak studiowała również na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Karolina Szymczak w "Herkulesie"

Karolina Szymczak mając zaledwie 23 lata, zagrała w światowym hicie "Hercules". Polska aktorka trafiła do megaprodukcji i miała okazję wystąpić u boku Dwayne'a Johnsona . W filmie w reżyserii Bretta Ratnera Szymczak wcieliła się w matkę tytułowego bohatera.

Karolina Szymczak w "Herkulesie" znalazła się dzięki sesji w "Playboyu". Kiedy reżyser "Herculesa" zobaczył sesję pięknej Polki w magazynie, z miejsca postanowił zaangażować ją w swoim filmie. I tak Karolina Szymczak pojawiła się w hollywoodzkim hicie.

Karolina Szymczak znana jest również z roli granych na rodzimym podwórku. Aktorka dotychczas wystąpiła w filmach takich jak "Gwiazdy", "Diablo. Wyścig o wszystko" czy "To musi być miłość".

Karolina Szymczak mąż Piotr Adamczyk

Mąż Karoliny Szymczak to Piotr Adamczyk. Polski aktor jest od swojej partnerki starszy o 19 lat. Para wzięła ślub trzy lata temu. Ceremonia zaślubin odbyła się w sekrecie przed wszystkimi. Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk długo próbowali utrzymywać ten fakt w sekrecie, jednak media szybko dopatrzyły się na dłoniach małżonków obrączek.

Zdjęcie Karolina Szymczak i Piotra Adamczyk pobrali się w 2019 roku w tajemnicy przed mediami. / Podlewski/Baranowski / AKPA

Para od początku trzymała swój związek w tajemnicy. Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk nie pokazywali się razem publicznie, ani nie wypowiadali się na swój temat w wywiadach. Również zdjęcia ze ślubu, który odbył się 29 czerwca 2019 roku, Karolina Szymczak pokazała dopiero rok później.



Zobacz również: Karolina Szymczak świętuje piątą rocznicę związku z Piotrem Adamczykiem

Karolina Szymczak "Babilon"

Wkrótce do kin trafi nowe dzieło Damiena Chazelle'a . Hollywoodzki hit "Babilon" na dużym ekranie w polskich kinach zadebiutuje 20 stycznia 2023 roku. Akcja filmu rozgrywa się w okresie przejściowym pomiędzy erą kina niemego i dźwiękowego. "Babilon" śledzi wzloty i upadki kilku postaci, a w główne role wcielają się Brad Pitt i Margot Robbie .

Karolina Szymczak w filmie "Babilon" wciela się w Olgę. O samej postaci wiadomo jak na razie niewiele, Szymczak tłumaczy jednak, że Olga to niezwykle ważna kobieta, która zawsze mówi dokładnie to, co ma na myśli. Aktorka przed premierą podzieliła się z fanami kadrem z filmu Damiena Chazelle'a.

Karolina Szymczak wzięła udział w castingu do filmu w 2020 roku. O roli w filmie "Babilon" dowiedziała się rok później. Nie wiedziała wtedy, że będzie to rola z Bradem. Mimo to Karolina Szymczak bardzo przyjemnie wspomina współpracę z Pittem.

Karolina Szymczak choroba

Karolina Szymczak cierpi na nieuleczalną chorobę - endometriozę. Jej podłożem jest rozrost błony śluzowej macicy poza jamę macicy, np. w jamie otrzewnej. Bardzo często chorobie towarzyszy ból dezorganizujący życie. Karolina Szymczak od lat zmaga się z jej konsekwencjami, w związku z czym przeprowadzono u niej operację usunięcia ognisk choroby.

Karolina Szymczak o swoje chorobie opowiedziała w mediach społecznościowych. Jak tłumaczyła, chciała w ten sposób wesprzeć inne kobiety oraz uświadomić o zagrożeniu. Karolina Szymczak angażuje się jednocześnie w akcje prozdrowotne.

