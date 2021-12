Aktorska para obchodzi właśnie piątą rocznicę związku i z pewnością nie mogą narzekać na to, jak przez ten czas układała się im kariera zawodowa. Kilka miesięcy temu Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk zamieszkali w USA, bowiem oboje dostali role w amerykańskich produkcjach. Razem też świętowali niedawno sukces, jaki odniósł Adamczyk dzięki roli w marvelowskim serialu "Hawkeye", w którym brawurowo zagrał członka dresiarskiej mafii. "Jedziemy na premierę 'Hawkeye' i może się dziwicie, że o tym mówię, ale dla mnie jako dla aktora premiera to jest wielkie święto. Nigdy nie organizowałem urodzin, imienin albo rzadko kiedy. Ale premiery uwielbiam świętować, więc dzisiaj mam swoje święto" - cieszył się wtedy aktor.

Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk przenieśli się do USA

I choć jego rola nie jest pierwszoplanowa, kreacja postaci gangstera Tomasa w wykonaniu Adamczyka została entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków filmowych. A sam aktor w jednym z wywiadów stwierdził, że czuje się, jakby znowu miał 20 lat i stawiał pierwsze kroki w aktorstwie. Widać też, że udział w tej produkcji go uskrzydlił i że w Hollywood planuje osiągnąć o wiele więcej.



Jego żona również nie może narzekać na to, jak w ostatnim roku potoczyła się jej droga zawodowa. Została zaangażowana do najnowszej produkcji Damiena Chazelle'a "Babylon", gdzie zagrała u boku takich gwiazd jak Brad Pitt czy Margot Robbie. Szymczak na swoją uroczystą premierę będzie musiała jeszcze trochę poczekać, bo zgodnie z zapowiedziami producentów odbędzie się ona 25 grudnia 2022 roku.



Karolina Szymczak: Zaczynamy kolejną piątkę

Intensywna praca i błyskawicznie rozwijająca się kariera często negatywnie odbijają się na życiu prywatnym. Jednak wszystko wskazuje na to, że małżeństwa Karoliny Szymczyk i Piotra Adamczyka to nie dotyczy. Właśnie świętują piątą rocznicę swojego związku, co aktorka uczciła emocjonalnym wpisem na Instagramie. Zdradziła w nim, jak wyglądało ich życie przez ten czas.



"5 lat. Poznawania się, docierania się, pomagania sobie nawzajem, troszczenia się o siebie, kłócenia się o pierdoły, wybaczania sobie, akceptowania swoich wad, trwania przy sobie w najtrudniejszych momentach" - napisała wzruszona aktorka i dodała: "Zaczynamy kolejną piątkę i już nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Iść przez życie z przyjacielem, którego się kocha, to najpiękniejsze, czego możemy doświadczyć, choć czasami długo nam zajmuje, żeby to pojąć".



Para przez długi czas trzymała swój związek w tajemnicy, nie pokazywali się razem publicznie ani nie wypowiadali się na swój temat w wywiadach. Również ślub, który się odbył 29 czerwca w 2019 roku, udało się im wziąć w tajemnicy przed mediami. Pierwsze zdjęcia z ceremonii aktorka pokazała dopiero rok później, gdy świętowali swoją pierwszą rocznicę.



