Dla Karoliny Szymczak i Piotra Adamczyka ostatnie dni były pełne emocji. Najpierw byli razem w Stanach na uroczystej premierze serialu Disney+ "Hawkeye", w którym aktor wcielił się w drugoplanową rolę gangstera. Para pojawiła się na czerwonym dywanie, a aktorka na ten wieczór wybrała przylegającą do ciała, połyskującą sukienkę. Kilka dni później Szymczak zrelacjonowała imprezę zorganizowaną z okazji swoich 30. urodzin. Co prawda obchodziła je miesiąc wcześniej, jednak na wspólne świętowanie zaprosiła przyjaciół w miniony weekend. Na tę okazję również wybrała podkreślającą jej figurę czerwoną mini.

Reklama

Karolina Szymczak atakuje dziennikarkę

Jednak jej najnowszy wpis na Instagramie świadczy o tym, że radosne momenty ostatnich dni zakłóciła jej jedna z dziennikarek, która postanowiła użyć manipulacji, by dowiedzieć się, czy aktorka jest w ciąży. Sposób, w jaki chciała poznać tę intymną informację z życia aktorskiej pary, bardzo oburzył Karolinę Szymczak. "Hieno, która tytułujesz się dziennikarką i wydzwaniasz do mojej rodziny z gratulacjami, że zostaną dziadkami oraz informujesz ich, że to potwierdziłam. Gdybyś uczciwie podeszła do tematu i zajrzała na mój profil, to wiedziałabyś, że jestem chora na endometriozę i posiadanie dzieci dla mnie w tej chwili graniczy z cudem. Jednak ty w węszeniu sensacji wolałaś przekroczyć granice podłości" - napisała zbulwersowana Szymczak.

Instagram Post

Na koniec swojego postu żona Adamczyka zdementowała plotki o tym, że spodziewają się dziecka. "Nie, nie jestem w ciąży, a jeśli los mi da takie szczęście kiedyś, to na pewno nie będzie to informacja, którą portal plotkarski przekaże mojej mamie. Nie pozdrawiam..." - napisała.

Karolina Szymczak choruje na endometriozę

Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk od samego początku związku bardzo dbają o swoją prywatność, rzadko mówią o sobie w wywiadach, również w social mediach oszczędnie pokazują wspólne życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie mieszkają. Nazwisko aktorki stało się w ostatnim roku głośne właśnie w kontekście endometriozy, na którą od lat choruje. Szymczak promuje wiedzę na temat tej choroby, zachęca do badań i opowiada o osobistych, bardzo trudnych przeżyciach.



Natomiast jej zawodowym sukcesem w ostatnich miesiącach była rola w filmie reżyserowanym przez Damiena Chazella "Babylon", gdzie zagrała u boku takich gwiazd jak Brad Pitt czy Margot Robbie. O szczegółach tego projektu aktorka nie chce zbyt wiele mówić, zasłaniając się tajemnicą, do której zobowiązuje ją podpisany z wytwórnią Paramount kontrakt.



Wiadomo, że to opowieść o przełomie lat 20. i 30. XX wieku, rozgrywająca się w Hollywood w momencie, gdy przemysł filmowy przechodzi z kina niemego na produkcje z dźwiękiem. Film był kręcony w Santa Clarita w Kalifornii i zgodnie z zapowiedziami producentów będzie miał premierę 25 grudnia 2022 roku, a 6 stycznia 2023 roku trafi do kin.



Instagram Post

Czytaj również:

"Dom Gucci": W imię Ojca, Syna i Lady Gagi [recenzja]

Tylko w Interii! Cary Fukunaga i Linus Sandgren: Bond na miarę naszych czasów



"Kochankowie z Internetu 2": Casting do serialu dokumentalnego Polsatu