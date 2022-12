Karolina Szymczak pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, jak udało jej się zdobyć angaż w hollywoodzkiej produkcji. Zdradziła także, jak wyglądała jej praca na planie.



Instagram Post Rozwiń

"Babilon": Karolina Szymczak o pracy z Bradem Pittem

Na kanapie programu śniadaniowego żona Piotra Adamczyka zdradziła, jak zdobyła rolę w filmie "Babilon" .

Reklama

"To był taki zwykły casting, w którym wzięłam udział w 2020 roku, w pandemii. Nagle po roku dostałam telefon od swojego managera: 'Słuchaj, czy ty pamiętasz taki projekt 'Babilon'? Oni by chcieli, żebyś jeszcze raz nagrała ten casting, ale tym razem po węgiersku'"- wspominała aktorka.

"Miałam poprzyklejane z tyłu na ścianie kartki z języka węgierskiego i to nagrałam. Bardzo im się to spodobało i dostałam tę rolę. Nie wiedziałam, że to będzie rola z Bradem Pittem, że ja rzeczywiście stanę z nim na planie i z nim zagram swoją rolę" - dodała Karolina Szymczak.

Jak na tę sytuację zareagował Piotr Adamczyk? "On mi powiedział jedną rzecz: 'Jeśli miałabyś mnie dla kogoś zostawić kiedykolwiek w życiu, to może być tylko Brad Pitt', więc mam zielone światło" - żartowała na antenie.

Zdjęcie Kadr z filmu "Babilon" / Paramount/Ferrari Press/East News / East News

Szymczak bardzo serdecznie wspomina współpracę z Pittem. "Na początku, jak się mieliśmy sobie przedstawić, to on był bardzo nieśmiały, bardzo się speszył. Wydaje mi się, że on taki po prostu jest. Po scenie mnie przytulił, więc i tak mieliśmy ten kontakt fizyczny taki prywatny i to było bardzo miłe" - wyjawiła w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

W trakcie rozmowy wyszło też na jaw, że Pitt był pod wrażeniem profesjonalizmu Szymczak. "Ja miałam rzeczywiście wyczerpującą scenę z nim i po tej scenie dostałam brawa od ekipy. Właśnie Brad Pitt podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział, że jest w ogromnym szoku, bo 33 lata pracuje w tym zawodzie i dawno nie widział takiego performance'u. To było bardzo dla mnie miłe" - przyznała polska aktorka.

Instagram Post Rozwiń

"Babilon": Rozpustny list miłosny do Hollywood

Akcja filmu "Babilon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babilon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".

Na planie "Babilonu" ponownie spotkały się gwiazdy filmu "Pewnego razu... w Hollywood" - Brad Pitt i Margot Robbie . Akcja produkcji rozgrywa się w okresie przejściowym pomiędzy erą kina niemego i dźwiękowego. Robbie wciela się w postać aspirującej aktorki Nellie LaRoy, która marzy o karierze na dużym ekranie. Pomóc ma w tym jej znajomość z gwiazdorem kina Jackiem Conradem (Pitt). Obie te postaci są fikcyjne, jednak wzorowane na ówczesnych gwiazdach kina - aktorkach takich jak Clara Bow, Jeanne Eagels, Joan Crawford czy Alma Rubens oraz aktorach w stylu Johna Gilberta, Clarka Gable'a i Douglasa Fairbanksa.



"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood 1 / 10 Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach". Źródło: materiały prasowe Autor: Scott Garfield udostępnij

Jedyną postacią historyczną w filmie Chazelle'a będzie producent Irving Thalberg grany przez Maksa Minghellę . W pozostałych rolach wystąpili m.in. Samara Weaving , Li Jun Li, Katherine Waterston , Olivia Wilde , Spike Jonze , Jean Smart , Lukas Haas , Jovan Adepo, Tobey Maguire , Diego Calva, a także basista Red Hot Chili Peppers - Flea .



W filmie występuje także polska aktorka Karolina Szymczak .

Nowe dzieło Damiena Chazelle'a trafi do pełnej dystrybucji kinowej 23 grudnia 2022 roku. Jego polska premiera została zaplanowana na 20 stycznia 2023 roku.

"'Babilon' ma największą obsadę ze wszystkich moich dotychczasowych filmów. Proces castingowy trwał bardzo długo. To w dużej mierze fikcyjny film, jednak bohaterowie są wzorowani na prawdziwych gwiazdach. Tworząc te postaci, inspirowałem się nimi, ale potem rozpoczął się casting i zacząłem szukać osób, które mnie zaskoczą. Taka była moja myśl przewodnia - zburzyć wszystkie wyobrażenia o tamtej epoce i tamtych ludziach oraz znaleźć aktorów, którzy oddadzą tego ducha" - mówił Chazelle w trakcie Festiwalu Filmowego w Toronto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Babilon" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

Karolina Szymczak w filmie "Babylon" Damiena Chazelle'a "

Babylon": Margot Robbie i Brad Pitt na pierwszych zdjęciach z filmu