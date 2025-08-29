Już w podstawówce wiedział, że chce być aktorem. Gwiazda "Miasta 44" kończy 35 lat
Główna rola w filmie "Miasto 44" otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery, chociaż już wcześniej przez lata spełniał się w dubbingu. Józefa Pawłowskiego możemy znać z licznych uznanych produkcji, m.in. "Belfra", "Ślebody", "Jacka Stronga" czy "Wojennych dziewczyn". Aktorskie portfolio gwiazdora robi wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że 29 sierpnia kończy dopiero 35 lat.
Można powiedzieć, że Józef Pawłowski jest bardziej aktorem filmowym i dubbingowym niż serialowym, chociaż w ostatnich latach zagrał znaczące role w kilku odcinkowych produkcjach. Na karierę aktorską postawił już w trzeciej klasie podstawówki, kiedy to wystąpił w swoim pierwszym konkursie teatralnym. Co ciekawe, jego brat Stefan również jest aktorem. Obaj są wnukami polskiego szermierza i malarza Jerzego Pawłowskiego oraz aktorki Teresy Szmigielówny.
Zanim w 2017 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie, brał udział w licznych kółkach teatralnych. Chodził nawet na zajęcia do Pałacu Kultury i Nauki oraz należał do Ogniska Teatralnego "U Machulskich".
Do roku 2013 zbudował imponujące portfolio dubbingowe, w którym znalazło się prawie 40 ról z różnych produkcji. Najbardziej znaczącą z tego okresu jest zdecydowanie ta z filmu "Hobbit: Niezwykła podróż", w której Pawłowski użyczył głosu Frodo Bagginsowi.
W 2013 roku swoją premierę miała produkcja "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Młody Pawłowski w filmie Andrzeja Wajdy wcielił się w postać studenta. Już rok później razem z bratem zagrał Waldemara Kuklińskiego, syna głównego bohatera filmu "Jack Strong", a jeszcze w tym samym roku na ekrany kin wszedł film "Miasto 44", który przyniósł Józefowi największą rozpoznawalność.
W realizacji Jana Komasy aktor zagrał głównego bohatera, Stefana Zawadzkiego, syna oficera Wojska Polskiego, który przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak jego ojciec zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku.
"'Miasto 44' to film o młodych ludziach, którzy zostali postawieni przed bardzo trudnymi wyborami, lecz postanowili walczyć o siebie i swoje ideały" - mówił Józef Pawłowski. "To kino, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Jeżeli patrzymy na warstwę emocjonalną, to film ten nie daje możliwości bycia obojętnym, nie pozwala siedzieć i się nudzić. To film, z którym widz musi się zmierzyć. Historia, wobec której trzeba zająć własną pozycję".
Po tej roli 24-letni Józef Pawłowski został uznany za prawdziwe objawienie nowego pokolenia aktorów. Artysta, który do tej pory wcielał sie w epizodyczne role w serialach, zaczął otrzymywać większe propozycje. Wystąpił w "Dziewczynach ze Lwowa", "Bodo", "Belfrze", "Wojennych dziewczynach", "Diagnozie" i "Ultraviolecie".
Równolegle pojawiał się na wielkim ekranie. Zagrał Konrada w "Warsaw by Night", Aleksandra Sulkiewicza w "Piłsudskim" czy "Tyśka" w "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Do dubbingowego portfolio dodał dziesiątki kolejnych ról, m.in. w "Gwiezdnych wojnach. Przebudzeniu mocy", "Kapitanie Ameryce. Wojnie bohaterów", "Lego Batman: Film", "Spider-Manie: Homecoming" czy "Twoim Vincencie".
W 2021 roku aktor zaskoczył fanów, gdy na jaw wyszła informacja, że wziął ślub. Wokalistka Klaudia Szafrańska i Józef Pawłowski po raz pierwszy zaprezentowali się jako para we wrześniu 2016 roku podczas premiery serialu "Belfer". Oboje bardzo dbali o swoje życie prywatne i sporadycznie pojawiali się wspólnie na czerwonym dywanie. Również ich wspólne zdjęcia na Instagramie należały do rzadkości.
Fani nawet nie wiedzieli, że zakochani są zaręczeni. W mediach społecznościowych Szafrańskiej i Pawłowskiego pojawiło się zdjęcie z ceremonii ślubnej.
W ostatnich latach aktor trochę przystopował z filmowymi produkcjami. Zagrał główną rolę w "Bartkowiaku" - wcielił się w Tomka, zdyskwalifikowanego po walce o mistrzostwo mężczyznę, który postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie. Wystąpił w kontrowersyjnych "Dziewczynach z Dubaju" i komedii "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle".
Na małym ekranie mogliśmy go oglądać w "Małym zgonie", gdzie zagrał Krystiana Poldkowskiego i "Ślebodzie" - tam wcielił się w Józefa Kalenicę. W dalszym ciągu spełnia się w dubbingu - jego ostatnim filmem, przy którym pracował, był "Spider-Man: Bez drogi do domu".
