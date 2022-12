Do tego zawodu namówiła mnie Antonina Sokołowska — to z jej amatorskiego teatru KLAPA, wyszli tacy aktorzy jak: Adam Woronowicz czy Katarzyna Herman oraz wielu ciekawych ludzi. To wyjątkowa osoba posiadająca talent, "wytrych do duszy" - do dziś jesteśmy w przyjaźni. To ona namówiła mnie, żebym zdawała do PWST i przekonała moich rodziców

Justyna Sieńczyłło