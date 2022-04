W głównych rolach ponownie zobaczymy Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard .



W trzeciej części nowej trylogii o dinozaurach, ich historia ma zatoczyć koło. Wszystko za sprawą powrotu postaci Alana Granta ( Sam Neill ) i Ellie Sattler ( Laura Dern ), którzy mają pełnić ważne funkcje w filmie "Jurassic World: Dominion". W produkcji zobaczymy też matematyka Iana Malcolma, w którego rolę wcieli się ponownie Jeff Goldblum . On jednak pojawił się już na chwilę w drugiej części Jurassic World, w filmie "Upadłe królestwo".

"Jurassic World: Dominion" rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. "Jurassic World: Dominion" pokaże nigdy nie widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające nowe efekty wizualne.

"Jurassic World Dominion": Nawiązania do oryginalnego filmu Spielberga

Zdjęcia z planu filmu każą przypuszczać, że pojawią się nawiązania do oryginalnego "Parku Jurajskiego" Stevena Spielberga. Widać na nich leżącą w laboratorium skrzynię, na której widoczne jest logo firmy InGen oraz napis: "Site B Isla Sorna".

InGen to skrót od pełnej nazwy firmy należącej do miliardera Johna Hammonda. Za pośrednictwem "Interational Genetics" Hammond spełnił swoje marzenie i dzięki klonowaniu odtworzył dinozaury, które stały się główną atrakcją jego parku. Wszystko, co poszło nie tak w "Parku Jurajskim", związane było z InGenem. Z kolei wyspa Isla Sorna to miejsce akcji filmów "Zaginiony Świat: Jurassic Park" oraz "Park Jurajski III".

To nie koniec nawiązań do filmu Spielberga, które szykowane są w "Jurassic World: Dominion" reżyserowanym przez Colina Trevorrowa. Wcześniej do roli Lewisa Dodgsona zatrudniony został Campbell Scott. Dodgson to tajemniczy mężczyzna pragnący za wszelką cenę zachować swoją anonimowość. W "Parku Jurajskim" spotkał się on z pracownikiem tytułowego parku i wręczył mu pojemnik, w którym ten miał przeszmuglować embriony dinozaurów. Nie wspomniano o tym w filmie, ale w książce Michaela Crichtona, która była podstawą scenariusza filmu Spielberga, zostało wyjaśnione, że to wysoko postawiony pracownik konkurencyjnej firmy BioSyn, będącej rywalem InGenu.

"Jurassic World Dominion": Prolog

Widzowie mogą już zobaczyć pięciominutowy specjalny prolog do filmu "Jurassic World Dominion". Materiał nie pojawi się w samym filmie, ale stanowi oddzielną, oryginalną całość. Prolog jest początkiem historii, która będzie kontynuowana w kinach latem przyszłego roku.

Prolog zabierze widzów 65 milionów lat wcześniej, aby poznali świat przed istnieniem ludzi. Poznamy siedem nowych gatunków dinozaurów, których nigdy wcześniej nie widziano w filmach z serii Jurassic, stworzonych przez legendarną firmę Industrial Light & Magic.

