Według szacunków regionalnej firmy konsultingowej Artisan Gateway film "Jurassic World Dominion" zarobił 53 miliony dolarów w czasie weekendu otwarcia w Chinach. Choć wynikom tym wciąż daleko do tych sprzed pandemii, to warto zaznaczyć, że jest to dobry początek, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że około 23 proc. chińskich kin pozostaje zamkniętych z powodu pandemii.

Poprzednia część, "Jurassic World: Fallen Kingdom", zarobiła ponad dwukrotnie więcej, wchodząc do kin w 2018 roku i zarabiając 112 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, Universal może uważać się za szczęściarza. Drugie i trzecie co do wielkości premiery Hollywood w tym roku w Chinach to "Batman" z 12,1 milionami dolarów i "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a" za jedyne 10 milionów dolarów. Kilka innych najlepiej zarabiających amerykańskich tytułów, takich jak "Top Gun: Maverick" i "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", zostało odrzuconych przez pekińskie organy regulacyjne z niejasnych powodów politycznych.

Reklama

"Jurassic World: Dominion": Fabuła i zwiastun

10 czerwca 2022 roku na ekrany kin trafił film "Jurassic World: Dominion". To trzecia część niespodziewanego hitu kasowego z 2015 roku - "Jurassic World".

" Jurassic World: Dominion" rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. "Jurassic World: Dominion" pokaże nigdy nie widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające nowe efekty wizualne.



W głównych rolach ponownie zobaczymy Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jurassic World: Dominion" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks