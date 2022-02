Johnny'ego Deppa uhonorowano za "wybitne zasługi w działalności publicznej i kulturalnej, zwłaszcza w dziedzinie sztuki filmowej i promocji Republiki Serbii na świecie". Aktor przyjął złoty medal 15 lutego, w dniu święta narodowego Serbii. Złoty medal prezydent Aleksandar Vucic wręczył mu osobiście, podczas uroczystości zorganizowanej w Belgradzie.

Johnny Depp: Jestem u progu nowego życia

Aktor pracował ostatnio przy kilku projektach z serbskimi akcentami. Starczy powiedzieć, że w Belgradzie realizowano zdjęcia do filmu "Minimata", co więcej aktor użyczył głosu głównemu bohaterowi serialu animowanego "Puffins", który wyprodukowali Serbowie. Wziął też udział w festiwalu filmowym organizowanym przez Emira Kusturicę w Drvengradzie.



Odbierając medal, 58-letni Depp stwierdził między innymi: "Jestem teraz u progu nowego życia i podoba mi się to. Lubię zaczynać od nowa. Bardzo bym chciał, żeby to zaczęło się tutaj".



We wrześniu 2021 r. aktor odebrał inne prestiżowe wyróżnienie. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian otrzymał nagrodę Donostia, która przyznawana jest za całokształt twórczości. Oburzyło to członkinie stowarzyszenia zrzeszającego kobiety hiszpańskiej branży filmowej, gdyż w listopadzie 2020 r. brytyjski sąd potwierdził, że aktor stosował przemoc domową wobec Amber Heard , gdy był jej mężem.

Reklama

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?