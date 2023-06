Chris Pratt apeluje do fanów, by nie zwlekali z zakładaniem rodziny. "Spieszcie się"

Zgodnie z wolą aktora pieniądze zasilą konto fundacji Make a Film, która spełnia marzenia chorych dzieci i pomaga im nakręcić krótkometrażowe filmy. Gwiazdor wspierał tę fundację już wcześniej, angażując się w projekt jednego z jej podopiecznych. Jak donosi TMZ, powołując się na własne źródło, 200 tys. dolarów trafi także na konto fundacji Amazonia Fund Alliance i Red Feather, które dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne domy rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej.

Aktor poczynił także ukłon w stronę swoich idoli, Paula Newmana i Marlona Brando. Zdecydował się przekazać darowiznę na rzecz wspieranej przez Newmana fundacji The Painted Turtle, organizującej dla chorych dzieci obozy, w trakcie których podopieczni i ich rodziny mogą choć na chwilę oderwać się od szpitalnej rzeczywistości. Depp wsparł także założoną przez Brando fundację Tetiaroa Society, która pomaga społecznościom wyspiarskim, chroniąc otaczający je ekosystem i dziedzictwo kulturowe przed globalnymi zmianami.

Johnny Depp i Amber Heard: Zawarli ugodę

Warto przypomnieć, że początkowe ustalenia były inne. Depp miał bowiem otrzymać 10 milionów dolarów w ramach zadośćuczynienia za zniesławiający felieton Heard opublikowany w 2018 roku na łamach "The Washington Post". Zgodnie z wyrokiem aktor także miał sięgnąć głębiej do kieszeni, by zapłacić Heard odszkodowanie wysokości 2 mln dolarów za oświadczenie jego prawnika Adama Waldmana szkalujące aktorkę. Po procesie obie strony zdecydowały się jednak odwołać od ogłoszonego wyroku i zawrzeć ugodę.

