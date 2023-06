Hugh Grant: Negocjuje rolę w horrorze

Hugh Grant zasłynął z wielu komedii romantycznych, w których zyskał uznanie i sympatię fanów. Do najbardziej rozpoznawalnych filmów z jego udziałem należą takie produkcje jak " Nothing Hill ", " Cztery wesela i pogrzeb ", " Dziennik Bridget Jones ", "To właśnie miłość".

Aktor wystąpił również ostatnio w " Na noże 2 ", " Dungeons & Dragons: Złodziejski honor " oraz " Grze fortuny ". Tym razem gwiazdor objął jednak inny kierunek. Negocjuje rolę w horrorze, który skupi się na tematyce opętań.

Hugh Grant: Zagra w horrorze?

Hugh Grant może zagrać w powstającym horrorze "Heretic", za którym staną twórcy " Cichego miejsca " i " Boogeymana ". O fabule produkcji nie wiadomo na ten moment za dużo. Film ma skupić się na historii dwóch misjonarzy, którzy będą próbowali nawrócić niebezpiecznego człowieka.

High Grant ma za sobą już rolę w produkcjach grozy. W 1988 roku wystąpił w filmie "Kryjówka Białego Węża", jednak nie cieszyła się ona dużą popularnością.

Produkcja i plan zdjęciowy filmu "Heretic" ma ruszyć już w najbliższych miesiącach.

