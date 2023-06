W rozmowie z "Men's Journal" Chris Pratt podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat ojcostwa. Gwiazdor serii: "Strażnicy Galaktyki" oraz "Jurassic World" zdradził, że posiadanie dzieci miało pozytywny wpływ nie tylko na jego życie, ale i karierę. Jest on zdania, iż bycie rodzicem uczyniło go lepszym, bardziej wszechstronnym aktorem poprzez "pełniejsze wykorzystanie swojego emocjonalnego potencjału".

Chris Pratt: Dzięki dzieciom stał się lepszym aktorem

"Ten instynkt, który się w tobie budzi, gdy czujesz potrzebę zapewnienia ochrony swoim dzieciom - możesz spróbować to udawać, ale nigdy nie zbliżysz się do emocji, które przeżywasz będąc ojcem. Dla mnie posiadanie dzieci jest najważniejsze w życiu, a korzyści, jakie przynosi mi to jako aktorowi, są przyjemnym skutkiem ubocznym" - wyjawił Pratt.

Odtwórca roli Star-Lorda podkreślił, że według niego nie należy odkładać decyzji o założeniu rodziny w nieskończoność. " Adam Sandler powiedział mi kiedyś, że przez każdy dzień zwłoki dzieci będą miały nas krócej w swoim życiu. Ludzie cały czas mówią: 'Nie warto się spieszyć z posiadaniem dzieci'. Nie zgadzam się. Spieszcie się. Oczywiście postarajcie się znaleźć odpowiedniego partnera, ale nie zwlekajcie" - zaapelował do odbiorców.



Pratt doczekał się trójki pociech. Ze swoją obecną żoną Katherine Schwarzenegger gwiazdor wychowuje dwie córki: niespełna 3-letnią Lylę-Marię oraz 13-miesięczną Eloise Christinę. Laureat Saturna ma także 11-letniego syna Jacka z poprzedniego małżeństwa z koleżanką po fachu Anną Faris .

Mimo że hollywoodzki aktor i córka Arnolda Schwarzeneggera pobrali się dopiero w 2019 roku, już cieszą się statusem jednej z najbardziej zgodnych par w amerykańskim show-biznesie. Pratt wypowiada się o ukochanej w samych superlatywach, chwaląc ją m.in. za "niewiarygodny instynkt macierzyński". Jesienią 2021 roku gwiazdor zderzył się jednak z potężną falą krytyki, gdy w opublikowanym na Instagramie poście dziękował Schwarzenegger za urodzenie mu "cudownej, zdrowej córeczki". Zdaniem odbiorców słowa te mogły urazić byłą żonę aktora, gdyż ich syn zmagał się z poważnymi problemami natury zdrowotnej. Chłopiec przyszedł na świat jako wcześniak, a lekarze musieli walczyć o jego życie.

Kilka miesięcy później Pratt ubolewał w rozmowie z magazynem "Men's Health", iż jego wypowiedź została opacznie zrozumiana. "Chciałem po prostu wyrazić wdzięczność mojej ukochanej żonie. A później pojawiło się mnóstwo artykułów i komentarzy w sieci, których autorzy pisali: 'Nie mogę uwierzyć, że Chris Pratt to napisał. Jakie to żałosne. To policzek dla jego byłej żony'. Pomyślałem wtedy: Co za popie... sytuacja. Mój syn, który dorasta w cyfrowym świecie, kiedyś to przeczyta. Potwornie mnie to przybiło. Sporo przez to płakałem" - dodał gwiazdor.