Jak informuje portal "Deadline", historia związku aktorskiej pary najpierw zostanie pokazana przez pryzmat Johnny'ego Deppa. Pierwsza część będzie opowieścią o tym, jak czuł się aktor, który odkrył, że ożenił się z makiaweliczną kłamczuchą, która nie cofnie się przed niczym, by chronić swój wizerunek.



Drugi odcinek wyjaśni z kolei, jak to się stało, że Amber Heard poślubiła mężczyznę swoich marzeń, by wkrótce przekonać się, że jest on brutalnym potworem napędzanym narkotykami.

Reklama

Archiwalne materiały z życia Deppa i Heard

W dokumencie znajdą się rozmowy z prawnikami Deppa i Heard, a także z ich najbliższymi. Pojawią się też materiały archiwalne, zarówno audio, jak i wideo.



"Poprzez nagrania, domowe wideo oraz wiadomości tekstowe prezentowane w sądzie, nasz dokument pozwoli widzom na wgląd w małżeństwo, które poszło tragicznie nie tak. Pozwoli on również na lepsze zrozumienie bardzo ważnego problemu przemocy domowej" - zapewnia producent Nick Hornby.



"Historia tego, co wydarzyło się pomiędzy Johnnym i Amber, nadal dzieli fanów i opinię publiczną. Postanowiliśmy stworzyć dokument, który pokaże sprawę z punktu widzenia obojga zainteresowanych. Dzięki temu widzowie będą mogli spojrzeć na sprawę ponad krzykliwymi nagłówkami i lepiej zrozumieć, kim są Johnny i Amber, oraz zdecydować, komu z nich ufać. Uważamy, że jest to fascynująca współczesna opowieść o prawdzie i kłamstwach" - mówi przedstawicielka platformy, Charlotte Reid.



Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Czytaj również:

"Rolnik szuka żony 8": Zaręczyny w programie podzieliły widzów



"Rolnik szuka żony": Stanisław zabrał głos i zaskoczył dziwną propozycją!

Tom Holland ma problemy ze zdrowiem! Na co cierpi filmowy Spider-Man?



Chce zagrać Jamesa Bonda. Sam się zgłosił!