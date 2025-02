Film "Constantine" z 2005 roku to ekranizacja popularnej serii komiksów DC "Hellblazer". John Constantine (Keanu Reeves), tytułowy bohater, to niepokorny Brytyjczyk, który zajmuje się polowaniem na demony oraz walką z siłami nadprzyrodzonymi. W komiksach wygląd postaci stworzonych przez Alana Moore'a i jego współpracowników inspirowany był muzykiem Stingiem, co dodało postaci dodatkowego charakteru.

Mimo że film pierwotnie nie odniósł upragnionego sukcesu - po latach zyskał uznanie i dziś figuruje jako kultowy.

"Constantine": co wiemy o kontynuacji?

Pogłoski o tym, że filmowy hit sprzed lat powróci w nowej odsłonie pojawiły się już w 2020 roku. Dwa lata później oficjalnie potwierdzono informację o tym, że ekipa produkcji z 2005 roku miała wkrótce ruszyć z przygotowaniami drugiej części. W roli Constantine'a miał powrócić Keanu Reeves, za kamerą, tak jak poprzednim razem, miał stanąć Francis Lawrence. Jednak na jakiś czas o produkcji zrobiło się znów cicho.

O kontynuacji kultowego filmu wypowiedział się ostatnio Keanu Reeves w rozmowie z Inverse.

"Próbujemy zrobić ten film od ponad dekady. Niedawno ułożyliśmy historię, przedstawiliśmy ją DC Studios, a oni powiedzieli 'ok'. Więc spróbujemy napisać scenariusz" - zdradził aktor. "John Constantine będzie jeszcze bardziej cierpiał" - dodał.

Tydzień wcześniej Francis Lawrence mówił, że są "bliżej realizacji sequela niż kiedykolwiek".

Jednak co ciekawe, we wrześniu zeszłego roku Lorenzo Di Bonaventura, producent filmu, w wywiadzie dla portalu Comicbook, przyznał, że... scenariusz jest gotowy.

"Wiesz, mam go na swojej skrzynce, boję się go jednak przeczytać. Tak bardzo chcę, żeby to było dobre. Prawdopodobnie przeczytam go za kilka dni w samolocie" - mówił wówczas.