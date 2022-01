"Nie zliczę ról w superbohaterskich filmach, o które się starałem, a których nie dostałem. Jedną z nich był Shazam. Przez jakiś czas próbowałem też załapać się do projektów Marvela, w tym do uniwersum Deadpoola" - powiedział John Cena w podcaście "Happy Sad Confused". W dalszej rozmowy ujawnił, że w filmie "Deadpool 2" starał się o rolę Cable'a. Ostatecznie otrzymał ją Josh Brolin .

Co interesujące, Cenie nie pomogły walory fizyczne, ani talent komediowy, który pokazał przy okazji innych swoich ról. To cechy przydatne w staraniu się o role w komiksowych widowiskach. Nie zaszkodzi też podobieństwo do komiksowych bohaterów, co w szczególnie w przypadku postaci Cable'a mogło być jego atutem. Cena jest podobny do tego komiksowego złoczyńcy.

Ostatecznie Cena doczekał się roli w komiksowym widowisku, a po występie w filmie i kilku odcinkach serialu, zdanie fanów jest jednoznaczne. Trudno wyobrazić sobie innego aktora w roli Peacemakera, amerykańskiego patrioty, który dla ratowaniu kraju gotów jest na wszystko.

Rosnąca popularność Johna Ceny sprawia, że teraz aktor może przebierać w propozycjach. Zakończył już zdjęcia do dwóch kolejnych produkcji. To szpiegowski "Argylle" Matthewa Vaughna oraz sensacyjny "Project X-Traction", w którym wystąpił u boku Jackiego Chana . Teraz aktor pracuje na planie thrillera "The Independent". To opowieść o młodej dziennikarce, która odkrywa spisek, w który zamieszany jest kandydat na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

