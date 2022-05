Scenariusz filmu "The End We Start From" powstał na podstawie powieści Megan Hunter pod tym samym tytułem. Ta wydana w 2017 roku książka szybko została okrzyknięta kobiecą odpowiedzią na "Drogę" Cormaca McCarthy’ego. Autorką scenariusza adaptacji tej powieści jest Alice Birch ( "Sukcesja" , "Lady M." ), a reżyserią zajmie się Mahalia Belo, laureatka nagrody BAFTA TV za film "Ellen".

Jodie Comer gwiazdą filmu "The End We Start From"

Akcja filmu "The End We Start From" rozgrywać się będzie w samym środku kryzysu ekologicznego w niszczonym powodziami Londynie. Fabuła skupi się na znajdującej się pośrodku tego chaosu rodzinie. Jodie Comer wcieli się w rolę matki, która wraz ze swoim nowo narodzonym dzieckiem próbuje znaleźć drogę powrotną do domu.

Jednym z producentów filmu "The End We Start From" będzie należąca do Benedicta Cumberbatcha firma SunnyMarch. Producentami będą też Leah Clarke, Adam Ackland i Liza Marshall, którzy są zachwyceni i książką, i scenariuszem napisanym na jej podstawie. "Powieść Megan Hunter jest bardzo bliska naszym sercom, a Alice napisała wspaniałą adaptację tej ściskającej za serce historii o macierzyństwie, rozdzieleniu, społecznych i środowiskowych wstrząsach oraz instynktach, które budzą się w nas w trakcie chaosu. Jesteśmy pewni, że nasza utalentowana ekipa stworzy poruszający i porywający film" - stwierdzili w oświadczeniu cytowanym przez portal "Deadline".

Kilka dni temu Jodie Comer odebrała nagrodę BAFTA TV dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Pomoc". To już druga w jej karierze statuetka - wcześniej została nią nagrodzona za udział w serialu "Obsesja Eve" . W najbliższych planach Comer jest rola w nowym serialu Adama McKaya "Big Swiss".

Instagram Post

