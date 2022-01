"Niestety. Z powodu pandemii COVID-19 i spowodowanych nią zmian w harmonogramie produkcji, nie sądzę, abym mogła zagrać w filmie 'Kitbag'. Powodem mojej rezygnacji są inne zobowiązania zawodowe" - powiedział Jodie Comer w podcaście THR "Awards Chatter". Aktorka dodała, że jest bardzo niezadowolona z takiego obrotu sprawy.

Jodie Comer: Teatr zamiast filmu o Napoleonie

Zdjęcia do filmu "Kitbag" mają rozpocząć się w pod koniec stycznia w Europie, a w tym czasie Comer rozpoczyna próby do swojego debiutu na deskach West Endu. Rola w spektaklu "Prima Facie" sprawia, że aktorka będzie pochłonięta tym projektem od marca do czerwca.



Dwa ostatnie filmy Ridleya Scotta - "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" - pomimo dobrych recenzji, nie zyskały przychylności widzów i musiały poniosły porażkę finansową. Mimo to Scott nie zwalnia tempa. Poświęcony życiu i podbojom militarnym Napoleona Bonaparte oraz jego miłości do Józefiny film "Kitbag" nie jest jedyną produkcją, nad którą pracuje. Zaraz po niej ma wyreżyserować kontynuację "Gladiatora". "Kitbag" powstaje na potrzeby platformy streamingowej Apple TV+ i to tam będzie miał premierę.

Kolejną okazją do zobaczenia na ekranie Jodie Comer będzie czwarty sezon "Obsesji Eve", którego premiera została zaplanowana na 27 lutego tego roku.



