"Wcześniej chodziłam na kursy do szkoły plastycznej, w której nauczyłam się szyć. Wraz z moją koleżanką Anią Samusionek szyłyśmy ciuchy - byłybyśmy niezłymi plastyczkami. Nasza przyjaźń przetrwała do dziś" - opowiada Joanna Kurowska w wywiadzie-rzece, jaki przeprowadziła z nią Kamila Drecka.



Niedawno wydana książka "Każdy dzień jest cudem" ujawnia, że zajmowanie się krawiectwem w tamtym czasie wymagało nie lada fantazji w zdobywaniu materiałów. Ale tej na szczęście Joannie Kurowskiej nie brakowało.

"Kiedy jeździłam do domu [Kurowska pochodzi z Rumi - red.], kupowałam prześcieradła hurtem w Sopocie, wysyłałam paczką do Łodzi i szyłyśmy z tego ciuchy. Na przykład do trampek doszywałyśmy tkaninę do kolan i już miałyśmy kozaki, jakich nikt nie miał" - wspomina Kurowska.



Zdjęcie Joanna Kurowska / Tomasz Urbanek/East News / East News

Kurowska i Samusionek: "Chodziłyśmy świetnie ubrane"

Ale nie tylko to zwracało uwagę otoczenia. Farbowanie prześcieradeł na fantazyjne, a niedostępne wówczas kolory, pozostawiało bowiem bardzo często ślad na jej dłoniach. Nie spędzało jej to jednak snu z powiek, bo płaszcze, które potem szyła z tych prześcieradeł pozwalały jej wyrwać się z pejzażu brudnoszarej Łodzi.

Samusionek i Kurowska sprzedawały swoje dzieła butikom przy ulicy Piotrkowskiej. "Wędrowałyśmy od sklepu do sklepu, a ponieważ ciuchy były kolorowe, nietuzinkowe i pięknie zafoliowane, cieszyły się powodzeniem" - wspomina.

Szycie ubrań tak pochłonęło Kurowską, że bardzo często była nieobecna na uczelnianych zajęciach. W pewnym momencie sytuacja stała się poważna.

"Na pierwszym roku chcieli mnie wyrzucić" - zdradza Kurowska. Od nauki odciągało ją też to, że wpadła w wir imprezowania. Poza tym do chodzenia na uczelnię zniechęcało ją to, że niektóre zajęcia "na kilometr pachniały lipą". Jak twierdzi: "Zwłaszcza te z ruchu scenicznego obrażały moją inteligencję".

Wszystko jednak zakończyło się szczęśliwie. W 1988 roku Kurowska ukończyła studia aktorskie. W opinii niektórych profesorów, między innymi Henryka Talara, była najzdolniejsza na swoim roku.

Zdjęcie Joanna Kurowska / Paweł Wrzecion / MWMedia

