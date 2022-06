Nowa wersja "Jeźdźca bez głowy"

Nową wersję "Jeźdźca bez głowy" wyprodukuje studio Paramount. Wytwórnia podpisała już kontrakt z Lindsey Beer, która nie tylko wyreżyseruje film, ale napisze również scenariusz.

Jak informuje serwis "Deadline", studio ma pomysł na nową wersję opowieści, ale szczegóły produkcji trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo zatem, kto mógłby zagrać w filmie główną rolę.



Opowieść o bezgłowym jeźdźcu, który terroryzuje małe miasteczko i jego mieszkańców, przez dziesięciolecia fascynowała twórców. Po książkę Washingtona Irvinga "The Legend of Sleepy Hollow" sięgało już kilku filmowców.

W 1949 roku powstał animowany film Disneya, w 2010 roku stacja Fox realizowała serial o bezgłowym jeźdźcu. Jednak najpopularniejszą produkcją pozostaje do dzisiaj "Jeździec bez głowy" (1999) w reżyserii Tima Burtona , z gwiazdorskim udziałem Johnny'ego Deppa i Christiny Ricci. Film zarobił ponad 200 mln dolarów na całym świecie.

Zdjęcie Johnny Depp w filmie "Jeździec bez głowy" (1999) / materiały prasowe

Akcja filmu Tima Burtona rozgrywa się w 1799 roku. Bohaterem jest Ichaboda Crane (w tej roli Johnny Depp), ekscentryczny nowojorski konstabl, który zostaje wysłany przez swoich zwierzchników do małego miasteczka Sleepy Hollow, w celu zbadania serii zabójstw popełnionych, jak krążą pogłoski, przez bezgłowego jeźdźce.

Wideo "Jeździec bez głowy": Trailer

Lindsay Beer znana do tej pory była jako scenarzystka. Ma na swym koncie scenariusze do takich produkcji, jak serial "The Magic Order" czy filmy, będące jeszcze w produkcji - "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter" i "Visionaries: Knights of the Magical Light". Jako reżyserka pracuje nad filmem pod roboczą nazwą "Untitled Pet Sematary Project".

