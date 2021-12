Kariera Lawrence rozpoczęła się od niezależnego filmu "Do szpiku kości" (2010) w reżyserii Debry Granik. Wcieliła się w nastoletnią dziewczynę, która opiekuje się swoją rodziną po zaginięciu ojca. Ten został skazany za produkcję metamfetaminy i wyszedł z aresztu pod zastaw swojego domu. Gdy nie stawia się w sądzie, jego rodzina może stracić dach nad głową. Bohaterka rozpoczyna poszukiwania ojca.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Do szpiku kości" [trailer]

Za rolę w "Do szpiku kości" Lawrence otrzymała nominację do Oscara za najlepszą żeńską kreację pierwszoplanową. Z kolei w 2011 roku dołączyła do serii X-Men. Wcieliła się w Mystique, niebieskoskórą mutantkę, która potrafi przybrać wygląd dowolnej osoby. W "X-Men: Pierwszej klasie" Lawrence przeznaczała po osiem godzin na charakteryzację. Nie znosiła tego procesu, który w dodatku wywoływał u niej alergię. W następnych filmach nie zgadzała się na charakteryzację całego ciała.



W 2012 roku Lawrence wcieliła się w Katniss w ekranizacji książki dla młodzieży "Igrzyska śmierci" . Udział w czterech filmach z serii uczynił z niej międzynarodową gwiazdę.



Wideo Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 - w kinach od 20 listopada!

Kolejnym ważnym filmem w filmografii Lawrence był "Poradnik pozytywnego myślenia" (2012). Wcieliła się w nim w młodą wdowę, która żałobę po mężu próbuje zwalczyć przygodnym seksem i lekami. Poznaje ona mającego problemy psychiczne Pata (Bradley Cooper), który po odejściu żony trafił do zakładu zamkniętego. Dwójka bohaterów pomaga sobie nawzajem wyjść na prostą i zmierzyć się ze swoimi problemami.



Za rolę Tiffany na Lawrence spadł deszcz nagród. Dostawała wszystko - nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej, wyróżnienie Gildii Aktorów Filmowych, Złoty Glob. W końcu nadszedł dzień rozdania Oscarów. Lawrence została drugą najmłodszą laureatką tej nagrody w kategorii najlepsza aktorka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Poradnik pozytywnego myślenia" [trailer]

Jednak do historii przeszła z innego powodu. Biegnąc na scenę potknęła się i przewróciła na oczach wszystkich zgromadzonych na ceremonii rozdania Oscarów. "Bijecie mi brawo, bo jest wam głupio, że się przewróciłam" - mówiła chwile później, trzymając w rękach swoją statuetkę.



Wideo youtube

Lawrence zyskała wielu fanów z powodu swojego swobodnego zachowania oraz częstych nietaktów i wpadek. Podczas Comic-Conu w 2013 aktorka zauważyła Jeffa Bridgesa, którego od zawsze podziwiała. Podeszła do niego rozentuzjazmowana i dopiero po chwili zrozumiała, że właśnie udzielał on wywiadu. Zaraz zaczęła przepraszać, jednak dziennikarz wręczył jej mikrofon i poprosił, by dokończyła rozmowę za niego.

Wideo youtube

Kolejną kreację stworzyła w komedii "American Hustle". Wcieliła się w histeryczną żonę oszusta granego przez Christiana Bale’a, która grozi mu, że doniesie na niego FBI jeśli ten będzie chciał ją zostawić. Krytycy zauważyli, że aktorka wypadła bardzo naturalnie w roli sporo od siebie starszej kobiety.



Za "American Hustle" Lawrence otrzymała swoją trzecią nominację do Oscara. Wcześniej wygrała między innymi Złoty Glob i nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jednak bój o złotą statuetkę przegrała z Lupitą Nyong’o, wyróżnioną za swój występ w "Zniewolonym".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "American Hustle" [trailer]

Jennifer Lawrence: To przestępstwo seksualne

W 2014 roku hakerzy wykradli z telefonów i komputerów aktorek, modelek i piosenkarek ich nagie zdjęcia, a następnie opublikowali je w internecie. Wśród poszkodowanych znalazła się także Lawrence. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na jej karierę.



Aktorka długo zastanawiała się nad napisaniem oświadczenia. W końcu zrezygnowała z niego. "To nie jest skandal. To przestępstwo seksualne" - mówiła o kradzieży danych ze swojego telefonu. Lawrence miała także wiadomość dla tych, którzy szukali w internecie jej rozbieranych zdjęć.



Powinniście się wstydzić! Nawet ludzie, których znam i kocham, a którzy mówili mi: 'Tak, zerknąłem na te zdjęcia'... Nie chce wpadać w szał, ale myślę sobie, że nie pozwalałam wam, abyście patrzyli na moje nagie fotki! mówiła aktorka.

Zdjęcie Jennifer Lawrence w 2019 roku / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Jennifer Lawrence: Żadnej roli się nie boi

W 2015 roku Lawrence wystąpiła w "Joy" , biografii Joy Mangano – kobiety, która wynalazła mopa. Aktorka otrzymała za tę rolę swoją czwartą i póki co ostatnią nominację do Oscara.

W 2016 roku Lawrence zagrała u boku Chrisa Pratta w melodramacie s-f "Pasażerowie" . Film zobaczyć można na antenie Polsatu we wtorek o 20:05.

Wysokogatunkowe kino science fiction w znakomitej obsadzie. Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu, na nową planetę, dwoje pasażerów - wskutek wadliwej budowy kapsuł, w których śpią - budzi się ze snu dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim (Chris Pratt) i Aurora (Jennifer Lawrence) wiedzą, że spędzą na pokładzie resztę życia. Szybko odkrywają jednak, że statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie 5 tysięcy śpiących pasażerów jest zagrożone...



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pasażerowie" [trailer] materiały dystrybutora

W 2017 roku Lawrence zagrała główną rolę w "mother! " Darrena Aronofsky’ego. Wcieliła się w żonę pisarza (Javier Bardem), która wyczekuje dziecka. Jednocześnie wokół niej zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy. Film podzielił krytyków. Niektórzy uznali go za arcydzieło, inni za histeryczny bełkot. Lawrence otrzymała za niego swoją pierwszą nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki.



Zdjęcie Jennifer Lawrence / Kevork Djansezian/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie / Getty Images

W 2018 roku aktorka wystąpiła w thrillerze szpiegowskim "Czerwona jaskółka" . Zagrała rosyjską agentkę, która podejmuje współpracę z amerykańską agencją.

Ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona zostaje do przyjęcia roli "jaskółki", specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracić własnego "ja" w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych przełożonych. Jej pierwszym celem okazuje się Nate Nash (Joel Edgerton), agent CIA, który prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Dwoje młodych agentów wpada w pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości, międzynarodowym sojuszom i bezpieczeństwu obu mocarstw.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czerwona jaskółka" [trailer] materiały dystrybutora

W 2019 roku aktorka ponownie wcieliła się w Mystique w "X-Men: Mrocznej Phoenix". Film zebrał jednoznaczne negatywne recenzje. Krytycy pisali, że Lawrence w każdej swojej scenie zdaje się patrzeć na zegarek - tak bardzo nie chce jej się grać w tej produkcji.



Jennifer Lawrence w ciąży

Na uroczystej premierze filmu "Nie patrz w górę" gwiazda produkcji Netfliksa Jennifer Lawrence zaprezentowała się w zaawansowanej ciąży.

Zdjęcie Jennifer Lawrence na premierze filmu "Nie patrz w górę" / Taylor Hill/FilmMagic / Getty Images

Wiadomość o tym, że aktorka jest w ciąży, jako pierwszy podał we wrześniu magazyn "People", a potwierdził ją agent gwiazdy. Nie wiadomo dokładnie, kiedy dziecko Lawrence ma przyjść na świat, sądząc jednak po wyraźnie zaokrąglonym brzuszku, aktorka powinna zostać mamą na początku 2022 roku.

Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

Jennifer Lawrence w zaawansowanej ciąży 1 / 5 Wiadomość o tym, że aktorka jest w ciąży, jako pierwszy podał we wrześniu magazyn "People", a potwierdził ją agent gwiazdy. Nie wiadomo dokładnie, kiedy dziecko Lawrence ma przyjść na świat, sądząc jednak po wyraźnie zaokrąglonym brzuszku, aktorka powinna zostać mamą na początku 2022 roku. Źródło: Getty Images Autor: Theo Wargo/WireImage udostępnij

Zobacz również:

Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence w produkcji Netfliksa! Ile zarobią aktorzy?

Tom Holland jest gotowy, by zostać ojcem



Turcja ukarała Netfliksa za promowanie homoseksualizmu, kazirodztwa i swingowania