Na ekrany kin trafił właśnie film "Spider-Man: Bez drogi do domu" opowiadający o przygodach jednego z najsłynniejszych komiksowych superbohaterów. Do tej kultowej postaci powrócił Tom Holland, który po raz czwarty wcielił się w Człowieka-Pająka. Wiele wskazuje jednak na to, że gwiazdor produkcji wkrótce pożegna się z rolą, która zagwarantowała mu międzynarodową sławę. Choć zagraniczne media donosiły niedawno, że w planach są trzy kolejne części "Spider-Mana" z udziałem Hollanda, osoby związane ze studiem Sony w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter" zdementowały te plotki. Według nich żadne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.

Tom Holland: Pożegnanie ze Spider-Manem?

Wypowiedzieć się na ten temat postanowił teraz sam zainteresowany. W wywiadzie udzielonym "People" Holland zasugerował, że być może po raz ostatni sportretował na ekranie Człowieka-Pająka.



"Uwielbiałem każdą minutę spędzoną na planie. Jestem niesamowicie wdzięczny. Czuję jednak, że jestem już gotowy na to, by się pożegnać" - ogłosił aktor. Holland podkreślił, że nie chce stawać na drodze kolejnej osobie, która "zasługuje na tę wspaniałą szansę". I zasugerował, że jego następcą mogłaby zostać kobieta. "Bardzo chciałbym zobaczyć Spider-Woman. To byłaby ciekawa odmiana" - stwierdził.

Tom Holland: Nie tylko Spider-Man 1 / 6 Tom Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku w Kingston upon Thames. Debiutował na deskach londyńskiego West Endu drugoplanową rolą w przedstawieniu "Billy Elliot: The Musical" w czerwcu 2008 roku. Niecałe trzy miesiące później, to jemu powierzono rolę tytułową. W 2012 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą przy okazji dramatu katastroficznego "Niemożliwe" J.A. Bayony, w którym zagrał syna pary małżeńskiej (Naomi Watts, Ewan McGregor), rozdzielonej przez tragiczne tsunami, mające miejsce pod koniec 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Za kreację Lucasa zebrał bardzo dobre recenzje, otrzymał nagrodę National Board of Review w kategorii "przełomowa rola", a także nominacje do Saturna i Critics Choice Award za "najlepszą kreację młodego aktora lub aktorki". Źródło: Agencja FORUM Autor: Image Capital Pictures udostępnij

Tom Holland chce zostać ojcem

Jego plany nie są wszelako efektem znudzenia wykonywaną profesją czy zmęczenia sławą - 25-letni aktor, który spotyka się obecnie z koleżanką z planu Zendayą, marzy o tym, by się ustatkować. "Przez ostatnie sześć lat byłem bardzo skupiony na karierze. Chcę zrobić sobie przerwę, by móc założyć rodzinę i zastanowić się, co chciałbym robić poza światem filmu. Mój ojciec od zawsze był dla mnie wzorem do naśladowania. Nie mogę się doczekać chwili, gdy sam zostanę tatą" - wyznał.



Fani aktorskiego talentu Hollanda mogą tymczasem podziwiać go w najnowszej filmowej opowieści o Człowieku-Pająku - film "Spider-Man: Bez drogi do domu" zadebiutował na dużym ekranie 17 grudnia.

