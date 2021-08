Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence w produkcji Netfliksa! Ile zarobią aktorzy?

Platforma Netflix wydała aż 55 mln dolarów, aby w komedii "Don’t Look Up" ("Nie patrz w górę") zagrali Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Tyle wyniosły same gaże hollywoodzkich gwiazd!

Jennifer Lawrence na 90. ceremonii rozdania Oscarów 2018 /Kevin Winter /Getty Images