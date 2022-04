Dawno niewidziana na ekranie Jennifer Grey przypomniała o sobie fanom za sprawą nadchodzącego pamiętnika. 3 maja ukaże się książka zatytułowana "Out of the Corner", w której aktorka opisuje nieznane dotąd szczegóły ze swojego życia. Gwiazda kultowego "Dirty Dancing" opowiedziała m.in. o niełatwej relacji z Patrickiem Swayze. Na temat konfliktu, jaki wywiązał się między nimi na planie słynnego melodramatu, latami krążyły istne legendy. "Nasza współpraca nie przebiegała harmonijnie. Zostaliśmy zmuszeni do nieustannego bycia razem, a to powodowało napięcie i różnego rodzaju tarcia. (...) Gdybym miała powiedzieć coś teraz Patrickowi, powiedziałabym: ‘Tak mi przykro, że nie potrafiłam cię docenić i cieszyć się twoim towarzystwem’" - czytamy w jednym z opublikowanych przez "People" fragmentów książki.

Reklama

Jennifer Grey i Johnny Depp mieli romans

Aktorka w swoim pamiętniku wspomina również płomienny romans, jaki nawiązała przed laty z Johnnym Deppem . Para spotykała się w 1989 roku, niedługo po tym, jak Grey zerwała zaręczyny z Matthew Broderickiem. Jak podkreśla gwiazda, był to dlań wyjątkowo trudny okres. Relacja z Deppem okazała się remedium na złamane serce. "Kiedy go poznałam, byłam oczarowana. Nigdy nie spotkałam takiego faceta. Między nami był ogień. To było właściwie piep**** ognisko. Ta przygoda zrekompensowała mi wszystko, przez co przeszłam" - wyznała aktorka. I dodała, że choć z byłym narzeczonym łączyło ją silne uczucie i emocjonalna więź, dopiero romans z Deppem uświadomił jej, że w poprzednim związku brakowało pasji i namiętności.

Jennifer Grey: Operacje plastyczne i wirujący seks 1 / 11 Po raz pierwszy Jennifer Grey pojawiła się na ekranie jako 19-latka w telewizyjnej reklamie napoju Dr Pepper. Jej kinowym debiutem był jednak epizod w "Buntowniku z Eberton" (1984). W obsadzie swego kolejnego filmu - "Czerwony świt" (1985) -znalazła się u boku niejakiego Patricka Swayze (na zdjęciu). Źródło: East News udostępnij

Dawny kochanek Grey jest tymczasem pochłonięty procesowaniem się z byłą żoną Amber Heard , którą pozwał o zniesławienie. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" żąda od eksmałżonki 50 mln dolarów odszkodowania za straty moralne i zniszczenie mu kariery swoimi rzekomo fałszywymi zarzutami. Aktorka oskarżyła go bowiem o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią podczas ich trwającego zaledwie dwa lata małżeństwa. W wyniku skandalu Depp stracił liczne lukratywne kontrakty i kolejne role w kinowych superprodukcjach. Sądowa batalia między aktorami, która ruszyła 11 kwietnia, potrwa do końca maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę