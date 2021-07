Jennifer Aniston: W gronie przyjaciół

Widzowie znają ją przede wszystkim z roli Rachel Green w kultowym już serialu "Przyjaciele", ale Jennifer Aniston, 52-letnia aktorka, która wciąż zachwyca urodą, ma na koncie także wiele filmowych ról, przede wszystkim w komediach takich, jak: "Nadchodzi Polly", "Z ust do ust", "Millerowie", "Szefowie wrogowie" czy "Przyjaciele z kasą". W czwartek Polsat przypomni ostatni z tych tytułów.

Jennifer Aniston /V E Anderson/WireImage /Getty Images

Jennifer Aniston urodziła się w aktorskiej rodzinie. Jej ojciec John występował w popularnych operach mydlanych, takich jak m.in. legendarne już "Dni naszego życia", a matka - Nancy Dow, również próbowała swoich sił przed kamerą. Ojcem chrzestnym małej Jen został najlepszy przyjaciel Johna Anistona - Telly Savalas, czyli słynny Kojak. Trudno się więc dziwić, że dorastając w takim otoczeniu, Jennifer niezbyt długo zastanawiała się nad tym, kim chce zostać w przyszłości.

Pierwsze role dwudziestokilkuletnia Jennifer otrzymała w serialu "Molloy" i filmie "Camp Cucamonga". W 1992 roku zagrała jedną z głównych ról w niskobudżetowym horrorze fantasy "Karzeł", jednak otrzymał on bardzo słabe recenzje i Aniston zaczęła się nawet zastanawiać nad zmianą zawodu. Postanowiła jednak jeszcze raz spróbować szczęścia i wziąć udział w castingu do nowego sitcomu telewizji NBC zatytułowanego "Przyjaciele". Poszło jej dobrze, otrzymała rolę Moniki Geller, jednak producenci doszli do wniosku, że Courteney Cox bardziej pasuje do tej postaci i w efekcie Jennifer zagrała Rachel Green.



Zdjęcie Jennifer Aniston i pozostali członkowie obsady "Przyjaciół" / Album Online / East News

Popularność "Przyjaciół" znacznie przerosła oczekiwania producentów - produkcja bardzo szybko zyskała kultowy status na całym świecie. W latach 1994 - 2004 NBC wyprodukowało dziesięć serii "Przyjaciół", w których główne role oprócz Aniston i Cox zagrali również: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry oraz David Schwimmer. Za kreację Rachel Green Aniston była wielokrotnie nominowana do różnych nagród, zdobywając m.in. statuetki Emmy i Złotego Globa.

W 1996 roku Jennifer zagrała u boku Cameron Diaz i Edwarda Burnsa w komedii romantycznej "Ta jedyna". Właśnie w tym gatunku filmowym Aniston będzie osiągać w przyszłości największe sukcesy, stając się po roku 2000 jedną z najpoważniejszych kandydatek do tytułu "królowej rom-komów".

Po kilku latach, w trakcie których Aniston skupiała się głównie na występach w "Przyjaciołach" oraz życiu u boku poślubionego w lipcu 2000 roku Brada Pitta (rozwiedli się pięć lat później), mogliśmy ją zobaczyć w komedii muzycznej "Gwiazda rocka" (2001). W tytułowego bohatera w filmie Stephena Hereka wcielał się Mark Wahlberg, Jennifer grała jego dziewczynę.

Pierwszym kasowym hitem, w którym wystąpiła artystka, był "Bruce Wszechmogący" (2003), film o reporterze (Jim Carrey), który otrzymuje boską moc i za jej sprawą przekonuje się, że nie jest łatwo rządzić światem.