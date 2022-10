"Jednym głosem": Sędziowie przysięgli w procesie Weinsteina nie powinni oglądać filmu

Sędzia Lisa B. Lench, która prowadzi proces przeciwko byłemu producentowi filmowemu Harveyowi Weinsteinowi, zasugerowała ławnikom, by nie oglądali zwiastuna oczekującego na premierę filmu "Jednym głosem", będącego historią śledztwa gazety "The New York Times", które doprowadziło do postawienia Weinsteina przed sądem.

Sędziwie przysięgli w procesie Harveya Weinsteina mają nie sugerować się filmem "Jednym głosem" /UIP / Victor J. Blue/Bloomberg /Getty Images