"Jednym głosem": To śledztwo zdemaskowało Harveya Weinsteina [zwiastun]

Na 20 stycznia 2023 roku zaplanowano polską premierę filmu zatytułowanego "Jednym głosem" Główne role w tej produkcji zagrają Carey Mulligan i Zoe Kazan. Wcielą się one w role reporterek gazety „The New York Times” – Megan Twohey i Jodi Kantor – które przyczyniły się do oskarżenia producenta Harveya Weinsteina za jego przestępstwa seksualne. Pojawił się właśnie polski zwiastun produkcji

Carey Mulligan i Zoe Kazan w filmie "Jednym głosem" /UIP /materiały prasowe