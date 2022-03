Tegoroczna laureatka Amerykańskiej Gildii Reżyserów jest dopiero trzecią kobietą w historii, która została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem.

Jako pierwsza dostąpiła tego zaszczytu w 2009 roku Kathryn Bigelow za film "The Hurt Locker. w pułapce wojny" . Bigelow otrzymała też Oscara za najlepszą reżyserię.

Druga kobietą, którą uhonorowała Amerykańska Gildia Reżyserów, była Chloé Zhao , autorka filmu "Nomadland" . Zhano również otrzymała Oscara za najlepszą reżyserię. Obraz "Nomadland" otrzymał w 2021 roku w sumie trzy Oscary - również w kategorii najlepszy film i najlepsza aktorka pierwszoplanow - dla Frances McDormand .

Czyżby nagroda dla Jane Campion za najlepszą reżyserię filmu "Psie pazury" , ze znakomitą rolą Benedicta Cumberbatcha , była zapowiedzią Oscarów? Przypomnijmy, że produkcja ma aż 12 nominacji do Oscara.

Nagrody Gildii Reżyserów 2022 zostały wręczone w sobotni wieczór, 12 marca, w Beverly Hilton.

Jane Campion przechodzi do historii

Jane Campion przechodzi do historii jako jedyna kobieta dwukrotnie nominowana do Oscara w kategorii "najlepsza reżyseria". Twórczyni "Psich pazurów" ma już na koncie reżyserką nominację dla "Fortepian" .



Obraz "Psie pazury" , oparty na kanwie książki Thomasa Savage'a, przenosi widzów do Montany lat 20. XX wieku, gdzie ideałem męskości jest kowboj, który nie okazuje słabości i nie rozmawia o uczuciach. Uosobieniem tych cech jest Phil ( Benedict Cumberbatch ), który razem ze swoim bratem George’em ( Jesse Plemons ) prowadzi lokalne ranczo.

W pracy mężczyźni świetnie się uzupełniają, w życiu są absolutnymi przeciwieństwami. Pierwszy z nich oczarowuje współpracowników błyskotliwością, ale bywa oschły i okrutny. Drugi z kolei, jest delikatny, prostolinijny i dobroduszny. Kiedy George żeni się z młodą wdową Rose ( Kirsten Dunst ) samotnie wychowującą nastoletniego syna Petera ( Kodi Smit-McPhee ) i zamieszkują razem z Philem pod jednym dachem, relacje między braćmi stają się bardzo napięte. Phil nie przepuszcza żadnej okazji, by dopiec Rose i jej synowi. Nadchodzi jednak dzień, w którym przestaje uważać chłopca za dziwaka. Ku niezadowoleniu Rose, Phil zbliża się do Petera. Uczy go jeździć konno i powierza mu bardzo osobistą historię ze swojej przeszłości.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej premierę filmu, Jane Campion podkreśliła, że decyzja o realizacji tego filmu nie była podyktowana poruszanymi w książce Thomasa Savage’a kwestiami płci.



"Nie kalkuluję w ten sposób. Przeczytałam tę książkę i po prostu uwierzyłam w opisany w niej świat" - powiedziała. "Choć generalnie rzadko czytam powieści do końca, ta mnie pochłonęła. Zwłaszcza ostatnia część wydała mi się ekscytująca. Po przeczytaniu całości uznałam, że to kawał dobrej literatury. W kolejnych tygodniach niektóre jej tematy zaczęły do mnie wracać. Nie mogłam wymazać ich z pamięci. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że to bardzo głęboka, osobna powieść. I powoli zaczęłam zmierzać w kierunku przeniesienia jej na ekran" - dodała.

Ceremonia rozdania Oscarów już 27 marca.

Amerykańska Gildia Reżyserów przyznała również nagrodę za najlepszą reżyserię dla debiutującego twórcy filmów fabularnych. To wyróżnienie otrzymała również kobieta - Maggie Gyllenhaal za reżyserię filmu "Córka" .

