Gdy miałem 30 lat, szalałem na imprezach. Teraz skończyłem 45 i wiem, że wszystko, co robię, widzą moje dzieci. Mam artystyczną duszę, artystyczny zawód, skończyłem artystyczną szkołę, a każdy artysta musi czuć się wolny. Ale życie dorosłego człowieka to sztuka kompromisu. Przyjmuję określoną rolę, w tym wypadku ojca, męża, głowy rodziny, i biorę za to odpowiedzialność

wyznał w 2017 roku na łamach "Gali".