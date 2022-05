"Tin Soldier": O czym jest film?

Jak informuje portal "Deadline", film "Tin Soldier" opowie historię kaznodziei (w tej roli Jamie Foxx ) wygłaszającego kazania dla weteranów wojennych. Jest w tym tak skuteczny, że zyskuje rzeszę wiernych wyznawców. Postanawia to wykorzystać i buduje dla nich trudną do zdobycia twierdzę wypełnioną dużym arsenałem broni.



Amerykański rząd podejmuje kilka prób infiltracji twierdzy, jednak kończą się one porażką. W końcu wojskowy agent ( Robert De Niro ) werbuje do tego zadania byłego ucznia kaznodziei, żołnierza sił specjalnych Nasha Cavanaugha ( Scott Eastwood ). Ten chce nie tylko przeniknąć do kręgu najbliższych wyznawców swego byłego mistrza, ale też zemścić się na nim za to, że kiedyś odebrał mu wszystko, łącznie z miłością jego życia.



"Tin Soldier": Niezwykła ekipa

Scenariusz "Tin Soldier" napisała Jess Fuerst we współpracy z Bradem Furmanem, który zajmie się reżyserią tego filmu. Producentami są twórcy takich filmów jak "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" czy "Poobijana".

"To dla mnie zaszczyt być częścią zespołu pracującego nad tak ambitnym, ważnym i głęboko osobistym projektem, jakim jest film 'Tin Soldier' To opowieść o walce, poświęceniu, sile miłości i akceptacji rozgrywająca się w zachwycającej scenerii i scenografii stworzonej na potrzeby dużego ekranu. Współpraca z obsadą tego formatu to coś niesamowicie pouczającego. Nigdy wcześniej nie widziałem, by ktoś wniósł do roli tyle osobistej inspiracji, co oni. Przed nami ekscytująca podróż na drodze do stworzenia filmu, który dla widzów będzie jeszcze bardziej ekscytujący" - zapewnia Furman.

"Będąc długoletnimi przyjaciółmi Brada, jesteśmy pewni, że stworzy inspirujący i sprawny film akcji. Brad i Jess napisali potężny scenariusz, który pozwolił nam na zebranie grupy zróżnicowanych aktorów. Wraz z takimi utalentowanymi artystami czeka nas dzika podróż" - dodają producenci "Tin Soldier".

