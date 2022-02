Produkowany przez studio Skydance film "Heart of Stone" będzie miał swoją premierę na platformie streamingowej Netflix. To kolejne wysokobudżetowe widowisko z Gal Gadot , które tam trafi. Pochodząca z Izraela aktorka jest już gwiazdą najchętniej oglądanego filmu Netfliksa, przygodowej "Czerwonej noty", która wkrótce będzie miała dwie kolejne części.

"Heart of Stone": O czym opowie film Netfliksa?

Szczegóły fabuły "Heart of Stone" pozostają trzymane w tajemnicy. Autorami scenariusza filmu są Greg Rucka ("The Old Guard") oraz Allison Schroeder ("Ukryte działania"). "Heart of Stone" wyreżyseruje Tom Harper ("Siła marzeń"). Aktualnie trwają zdjęcia do tego szpiegowskiego thrillera.



Już niedługo okaże się, czy rola w "Belfaście" Kennetha Branagha przyniesie Jamiemu Dornanowi pierwszą nominację do Oscara. Wszystkich nominowanych poznamy we wtorek 8 lutego. "Belfast" będzie miał swoją premierę w Polsce 25 lutego. Aktualnie Dornana można oglądać w serialu BBC One i platformy streamingowej HBO Max zatytułowanym "The Tourist".



Partnerkę Dornana z planu "Heart od Stone", Gal Gadot, już od piątku 11 lutego będzie można zobaczyć w kryminale "Śmierć na Nilu" . Oprócz udziału w dwóch kolejnych częściach "Czerwonej noty", aktorka zagra też w trzeciej części superbohaterskiej "Wonder Woman", a także wcieli się w postać legendarnej Kleopatry w filmie reżyserowanym przez Kari Skogland ("Falcon i Zimowy żołnierz").



Gal Gadot: Wzburzony brzeg morza 1 / 11 Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew. Źródło: Getty Images Autor: Vera Anderson/WireImage udostępnij

