"Unikalne poczucie humoru Sylwestra Jakimowa powoduje, że film ten wpisuje się w tradycję najlepszej polskiej komedii. ' Jakoś to będzie' to film w duchu twórczości braci Kondratiuków, Marka Piwowskiego, Stanisława Barei czy wczesnego Jima Jarmusha" - przekonuje producent Jerzy Kapuściński.



W obsadzie filmu - w rolach bohaterów, dla których każdy dzień to dzień świra - wystąpili: Dobromir Dymecki ("Volta", "Planeta Singli"), Sebastian Pawlak ("Mowa ptaków", "Zabawa zabawa"), Albert Osik ("Ikar. Legenda Mietka Kosza"), Dorota Pomykała ("Gotowi na wszystko. Exterminator"), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ("W głębi lasu" Netflixa oraz "Król" Canal+) oraz Katarzyna Cynke ("Zabawa zabawa", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej").

Wideo "Jakoś to będzie": Fragment filmu

Reżyserią filmu zajął się Sylwester Jakimow - twórca nagradzany na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" oraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz powstał w Studiu Munka SFP. Jego koproducentem jest CANAL+ Polska. "Jakoś to będzie" to komediowa jazda bez trzymanki - nieprzerwany ciąg gagów rodem z najlepszych stand-upów, pełen rozbrajających postaci, komicznych sytuacji i wydarzeń, które aż za dobrze znamy z krajowej rzeczywistości. Film, który rozśmiesza, zaskakuje, porusza i ma wszelkie atuty, by stać się dziełem kultowym!

Kiedy mimo trzydziestki na karku wciąż mieszkasz z rodzicami. Gdy brakuje ci kasy, z dziewczyną się nie układa, a twoje życie coraz częściej ma smak taniego piwa z dyskontu - wtedy dostrzegasz, że najwyższa pora, żeby w końcu coś zmienić. Do takich wniosków dochodzą zgodnie Albert, Marcin i Jacek - trzej kumple z osiedla, którzy po serii biznesowych katastrof, wreszcie wpadają na pomysł, jak nieźle zarobić. Tak rodzi się plan śmiałej akcji, która zaprowadzi bohaterów w sam środek wielkiego wesela, gdzie czeka na nich nie tylko kasa, ale i szansa na gorący romans. Po drodze wystarczy tylko niczego nie popsuć. A z tym, jak wiadomo, bywa różnie. Czasem łatwiej powiedzieć, niż samemu coś zrobić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jakoś to będzie" [trailer] materiały prasowe

