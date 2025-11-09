Jak traktuje młodych aktorów? Dla niej to naturalne zachowanie

Dakota Fanning zaczęła rozwijać filmową karierę w 2000 roku, mając zaledwie 6 lat. Rok później widzowie mogli zobaczyć ją w produkcji "Sam" Jessiego Nelsona, dzięki któremu zdobyła statuetkę Critics' Choice dla najlepszej młodej aktorki. Występowała u boku takich gwiazd jak Denzel Washington, Tom Cruise i Brittany Murphy. Choć jej kreacje dość szybko zaczęły być doceniane, gwiazda doświadczyła wielu nieprzyjemnych sytuacji, szczególnie podczas rozmów z dziennikarzami.

"Pamiętam, jak podczas wywiadów w młodym wieku dziennikarze pytali mnie: 'Jak unikasz bycia dziewczyną z tabloidów?' Ludzie zadawali bardzo dziwne, niestosowne pytania. Miałam wywiad jako dziecko, a ktoś do mnie mówił: 'Jakim cudem ty masz przyjaciół?'" - wyznała w rozmowie z The Cult.

Dziś jest już doświadczoną aktorką, a nietaktowne komentarze nie robią na niej wrażenia. Stara się wspierać młodych aktorów, a w niedawnym wywiadzie zdradziła jak sama traktuje młodzież na planie.

Dakota Fanning: sytuacja młodych na planie

W rozmowie z magazynem "People" aktorka zdradził, że dziecięcych aktorów traktuje tak samo jak pozostałych współpracowników.

"Po prostu traktuję ich tak, jak traktowałabym każdego innego aktora. Myślę, że to właśnie ceniłam, kiedy byłam młodsza, więc po prostu się do tego stosuję" - wyjaśniła.

W 2024 roku również była pytana o obecną sytuację młodych gwiazd. Zwróciła wtedy uwagę, że pod tym względem jest coraz lepiej - głównie działalności w mediach społecznościowych i wspomnień starszych kolegów z branży. Sama Fannig podkreśliła także wagę wsparcia swojej mamy, która dbała o to, by Dakocie okazywano szacunek.

W ostatnim czasie Dakotę Fanning mogliśmy zobaczyć w horrorze "The Watchers" (dostępny na platformie Max) oraz dwóch miniserialach Netflixa: "Ripley" oraz "Para idealna", obecnie promuje serial "All Her Fault", a wraz z siostrą, Elle Fanning pracują nad wspólnym projektem opartym na życiorysie Paris Hilton.

"To jeden z wielu projektów, które wspólnie realizujemy i które rozwija nasza firma" - powiedziała. "Bardzo kochałyśmy Paris Hilton, kiedy dorastałyśmy. Dlatego kiedy nadarzyła się okazja, by połączyć siły i opowiedzieć jej historię, byłyśmy niesamowicie podekscytowane".