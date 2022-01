"Jak poślubić milionera": Socha i Foremniak na pierwszym planie

Czy istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień? "Jak poślubić milionera" to komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach.



Bohaterką opowieści jest Alicja ( Małgorzata Socha ) - dziewczyna, która zamiast czekać, aż ślepy los ześle jej upragnioną miłość, bierze sprawy w swoje ręce i zapisuje się na kurs... gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Kurs prowadzony jest przez autorkę bestsellerowych poradników, Sonię ( Małgorzata Foremniak ). Kobieta zdradza uczestniczkom sprawdzone metody uwodzenia, które zadziałają nawet na najbardziej oporne przypadki. Czy faktycznie?



Reklama

Alicja, która zawsze może liczyć na wsparcie swojej najlepszej przyjaciółki, Marty ( Anita Sokołowska ), poznaje Adama (Michał Malinowski), który był kiedyś piłkarzem i walczyły o niego najlepsze kluby świata. Mógł być sławny i bogaty, ale kontuzja pokrzyżowała mu plany, z których została tylko chęć do wystawnego i luksusowego życia. Kiedy spotka Alicję, jego świat wywraca się do góry nogami. Adam skrywa jednak pewną tajemnicę...



"Jak poślubić milionera" 1 / 9 "Jak poślubić milionera" to komedia romantyczna opowiadająca historię Alicji (Małgorzata Socha), dziewczyny, która przypadkiem trafia na kurs prowadzony przez autorkę bestsellerowych poradników - Sonię (Małgorzata Foremniak). Sonia wychodzi z założenia, że "w życiu lepiej płakać w Mercedesie niż w PKS-ie" i zdradza uczestnikom kursu sprawdzone metody uwodzenia, które zadziałają nawet na najbardziej oporne przypadki. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Ola Grochowska udostępnij

"Taka opowieść daje nadzieję ludziom"

"Historia mojej bohaterki, nie jest odosobnionym przypadkiem. Myślę, że taka opowieść daje nadzieję ludziom, którzy trochę stracili już wiarę w to, że mogliby się znów szczęśliwie zakochać. Trzeba sobie dać przyzwolenie, że możemy kogoś poznać, otworzyć się na innych i może nie do końca czekać, aż ta miłość sama przyjdzie i nas znajdzie, tylko wyjść do ludzi i dać się odkryć i zaczarować przez kogoś, na nowo" - mówiła po premierze Małgorzata Socha.

Zdjęcie Małgorzata Socha w filmie "Jak poślubić milionera" / Polsat / materiały prasowe

"Sonia mobilizuje kobiety, żeby wychodziły ze swoich skorup, żeby pozbywały się swoich kompleksów, żeby otwierały i uruchamiały swoją kobiecość, swoją sensualność. Daje kobietom rady, w jaki sposób zainteresować mężczyznę, przyciągnąć go do siebie i spowodować, żeby właśnie na nią zwrócił uwagę, no i oczywiście, żeby się w niej zakochał" - opowiadała o swojej postaci Małgorzata Foremniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jak poślubić milionera" [trailer] materiały dystrybutora

W filmie Filipa Zylbera możne ponadto zobaczyć takie gwiazdy, jak Piotr Polk, Wojciech Mecwaldowski, Mikołaj Roznerski, Edyta Olszówka, Michał Malinowski, Iwo Rajski, Paweł Ławrynowicz, Justyna Steczkowska, Julia Wieniawa, Michał Czernecki, Nikodem Rozbicki, Sławomir Orzechowski, Mikołaj Cieślak.

Producentem filmu "Jak poślubić milionera" jest Endemol Shine Polska na zlecenie firm: Telewizja Polsat Sp z o .o., Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel Sp. z o. o.



Zdjęcie Julia Wieniawa w filmie "Jak poślubić milionera" / Polsat / materiały prasowe

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku