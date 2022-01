"Jak pokochałam gangstera" to film inspirowany historią polskiego gangstera Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Tytuł, który 5 stycznia zadebiutował na platformie streemingowej Netflix, wyreżyserował Maciej Kawulski. Główna rolę zagrał Tomasz Włosok .

Oświadczenie na temat filmu zamieściła na swym profilu na Facebooku Edyta Skotarczak, wdowa po zamordowanym w 1998 roku gangsterze. Kobieta napisała między innymi, że nikt nie uzyskał jej zgody na nakręcenie filmu, a szczegóły dotyczące produkcji były przed nią ukrywane.

"Jak pokochałam gangstera": Wdowa po Nikosiu zabrała głos

"W związku z ogromną ilością zapytań dotyczących kwestii mojej rzekomej autoryzacji filmu oświadczam, iż na żadnym etapie realizacji filmu o moim zamordowanym mężu Nikodemie Skotarczak "Nikosiu" scenarzysta jak i reżyser nie skontaktowali się ze mną jako ostatnią żoną oraz z naszymi dziećmi. Nie uzyskali żadnej zgody na nakręcenie filmu w dowolnej interpretacji i wizji oraz takiej wyjątkowo negatywnej formie" - pisze w swym oświadczeniu kobieta.

"Szczegóły filmu trzymano przed nami w ścisłej tajemnicy, pomimo moich kilkukrotnych próśb o udostępnienie mi informacji dotyczących scen w jakich będzie przedstawiony mój mąż, jak również w relacjach z innymi kobietami. (...) W mojej ocenie, jak i w ocenie osób znających Nikodema oraz mnie - ten projekt jest jednym wielkim bluźnierstwem i nie sposób nie odnieść wrażenia, iż ma na celu pokazanie jego postaci w negatywnym, upokarzającym, umniejszającym i po części zakłamanym świetle" - dodaje.

Na razie do oświadczenia Edyty Skotarczak nie odnieśli się producenci filmu "Jak pokochałam gangstera" . Tymczasem produkcja zyskuje dobre recenzje. Szczególnie chwalona jest kreacja Tomasza Włosoka .

" Tomasz Włosok za drugoplanową rolą psychopatycznego gangusa Waldena w ' Jak zostałem gangsterem' (2020) dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Jako Nikoś potwierdza, że nagroda nie była fanaberią jury. Włosok jest magnetyczny i pokazuje różne twarze Nikosia. (...) Film Kawulskiego jest idealnie skrojony pod Netflixa, który sprzeda go na każdej szerokości geograficznej. To popkulturowy produkt typowy dla drugiej dekady XXI wieku" - pisze dla Interii Łukasz Adamski.



"Jak pokochałam gangstera": Fabuła, obsada, zwiastun

Główny bohater - Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.

W tytułowej roli zobaczymy Tomasza Włosoka, któremu partnerować będą: Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Sebastian Fabijański, Magdalena Lamparska, Julia Wieniawa, Eryk Lubos, Dawid Ogrodnik, Janusz Chabior oraz Edyta Herbuś.

Producentem obraz oraz jego reżyserem i współscenarzystą jest Maciej Kawulski - twórca filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Scenariusz Kawulski pisał razem z Krzysztofem Gurecznym.

5 stycznia w serwisie Netflix zadebiutuje film "Jak pokochałam gangstera"



