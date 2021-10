Jak czuje się Krzysztof Globisz?

Krzysztof Globisz przeszedł udar mózgu w 2014 roku. Po długiej rehabilitacji czuj się już jednak lepiej i zaczął pojawiać się na scenie. Występował m.in. w krakowskim Teatrze STU na symbolicznym występie w "Hamlecie" czy w "Podopiecznych" Pawła Miśkiewicza. Po namowie swoich byłych studentów zagrał także główną rolę w teatralnym projekcie w krakowskiej Łaźni Nowej - "Wielorybie. The Globe". Globisz zagrał także w filmie "Prawdziwe życie Aniołów".

Anna Dymna o stanie zdrowia Krzysztofa Globisza

Anna Dymna w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" opowiedziała o problemach zdrowotnych Globisza. Aktorka chciała zaprosić Globisza do udziału w Krakowskim Salonie Poezji w Teatrze Starym, ale jego żona przekazała jej informację, że stan zdrowia aktora uległ pogorszeniu.

"Mamy już scenariusze najbliższych salonów. Wszystko zaplanowaliśmy, choć do samego końca nie wiedziałam, jak to wszystko się odbędzie. Niestety, nie będzie z nami Krzysia Globisza, bo nie może mówić" - wyznała aktorka w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo". "Wszyscy wierzymy, że Krzysiek wróci na scenę i do pracy. Ten głupi udar nie może mu wszystkiego przekreślić i ja to wiem" - podkreśliła Anna Dymna.



Krzysztof Globisz jest absolwentem krakowskiej PWST (obecnie AST). Tuż po studiach, w 1980 roku, debiutował jako aktor teatralny na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, rolą Karla w "Ameryce" Franza Kafki w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Zagrał m.in. Kmicica w "Trylogii" Jana Klaty i Fritza z "Zaratustry" Krystiana Lupy. Jest legendą krakowskiej sceny artystycznej.

