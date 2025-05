InteriaMovie: Pop! - "Thunderbolts" uderza! Czy antybohaterowie zbawią MCU?

Antybohaterowie w akcji! W najnowszym odcinku podcastu InteriaMovie: Pop! zagłębiamy się w wybuchowe uniwersum "Thunderbolts*", zastanawiając się, czy ta zbieranina złoczyńców zdoła odświeżyć formułę superbohaterskiego kina. Ale to nie wszystko! Wracamy też do przeszłości, by powspominać najlepsze momenty i produkcje, które ukształtowały legendę Marvel Cinematic Universe na przestrzeni prawie dwóch dekad. Czy "Thunderbolts*" ma szansę dołączyć do panteonu?

Zdjęcie Florence Pugh w scenie z "Thunderbolts*" / materiały prasowe