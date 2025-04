Inteligentne kino o związkach. Czy żeby być razem, trzeba się rozstać? Zobaczcie zwiastun!

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

To nie jest do końca komedia romantyczna. To opowieść o związkach i o tym, jak nie radzimy sobie z relacjami. Wszystko to jest podszyte inteligentnym poczuciem humoru i znakomitym aktorstwem. Film "Wrócicie do siebie" zadebiutuje na ekranach polskich kin 23 maja, a już teraz możecie u nas zobaczyć zwiastun tej niebanalnej produkcji.

Itsaso Arana i Vito Sanz w filmie "Wrócicie do siebie" /Stowarzyszenie Nowe Horyzonty /materiały prasowe