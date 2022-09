Brandon Cronenberg , który zachwycił widzów swoim poprzednim filmem zatytułowanym "Possessor" , od początku kariery porównywany jest do swojego ojca Davida. Wszystko za sprawą podobnej stylistyki jego filmów. Teraz porównań jest jeszcze więcej. W bogatej karierze Davida Cronenberga również trafił się film z kategorią wiekową NC-17. Był to "Crash: Niebezpieczne pożądanie" z 1996 roku.

Reklama

Przemoc i erotyka? "Infinity Pool" tylko dla dorosłych widzów

Zawężenie publiczności do widzów dorosłych zwykle mocno obniża szanse na kasowy sukces. Dlatego twórcy filmów, które dostają kategorię NC-17 najczęściej decydują się na wycięcie z nich najbardziej kontrowersyjnych fragmentów, by móc otrzymać niższą kategorię - R. Tak było niedawno w przypadku filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" . Jego autorzy musieli go przemontować aż jedenastokrotnie, by uzyskać niższą kategorię wiekową.

Jak informuje portal "The Playlist", powodem przyznania filmowi "Infinity Pool" kategorii NC-17 jest obrazowa przemoc i erotyczne treści. Z taką klasyfikacją nie zgadza się producent filmu Cronenberga, firma NEON, która zamierza złożyć odwołanie. Spodziewane jest jednak, że ten wniosek zostanie odrzucony. Tematyka, jaką poruszają w swoich dziełach obaj Cronenbergowie, to gotowy przepis na najwyższą kategorię wiekową.

"Infinity Pool": O czym opowie film?

Bohaterami filmu "Infinity Pool" są James i Em, para zakochanych przebywających właśnie na wakacjach. Resort, w którym je spędzają, zapewnia najlepsze możliwe wygody. Poza jego granicami czyhają jednak niebezpieczne, choć przyciągające miejsca - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Cronenberga. W głównych rolach występują w nim Mia Goth ( "X" ), Alexander Skarsgard ( "Wiking" ) i Thomas Kretschmann ( "Pianista" ).

"Infinity Pool" to drugi ostatnio tytuł, który dostał kategorię NC-17. Pierwszy z nich to "Blondynka" o Marilyn Monroe. Jednak w przypadku filmu kierowanego od razu na streamingi, wysoka kategoria wiekowa stanowi dużo mniejszą przeszkodę.

Wideo Blondynka | Oficjalny zwiastun | Netflix

Czytaj więcej:

Marcin Dorociński w "Mission: Impossible"? Polski aktor przerwał milczenie

Seksbomba? Polska aktorka nie unika rozbieranych scen

HBO Max usuwa papierosy z plakatów filmowych. Gwiazdorzy zostali ocenzurowani!