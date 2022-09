Film "X" opowiada historię grupy filmowców, którzy wyjeżdżają na prowincję, by nakręcić tam film pornograficzny. W trakcie zdjęć zaczyna się seria krwawych morderstw, a ekipa systematycznie kurczy się o kolejnych członków. Z rzezi ocaleje Maxine Minx. Ta grana przez Mię Goth postać będzie też bohaterką filmu "MaXXXine".

Co zrobić, by otrzymać szansę występu w "MaXXXine"? Należy nagrać własne wykonanie jednej ze scen filmu "X" i umieścić je na popularnych platformach społecznościowych z hashtagiem #XCastingCall. Scena, którą należy odegrać, została udostępniona na youtubowym kanale studia A24. To finałowa konfrontacja pomiędzy Maxine a Pearl - obydwie postaci grane przez Mię Goth. Osoby chcące wziąć udział w tym castingu muszą się spieszyć, konkurs trwa do 28 września.

"MaXXXine": O czym opowie film?

Akcja filmu "MaXXXine" rozgrywać się będzie dziesięć lat po wydarzeniach z filmu "X". Maxine Minx kontynuuje swoją karierę aktorską w Los Angeles. Jak zdradzał wcześniej Ti West , trzecia część jego trylogii opowie o tym, w jaki sposób wpłynął na ludzi rozwój technologii VHS. "Jestem dumny z tych filmów. Bardzo się od siebie różnią. Nie musisz znać jednego, żeby móc obejrzeć drugi, ale nawzajem się uzupełniają. Nie da się nakręcić slashera bez całej fury jego kontynuacji" - mówił West w wywiadzie dla portalu IndieWire.

Tymczasem już w piątek 16 września do amerykańskich kin trafi film "Pearl", którego akcja rozgrywa się pół wieku przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie "X". Jak zapowiedział West, "Pearl" to jego hołd dla kina spod znaku Technicoloru.

Wideo Pearl | Official Trailer HD | A24

