Scenariusz filmu "Infinite Storm" oparty jest na prasowym artykule "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue", którego bohaterką jest pielęgniarka i przewodniczka górska Pam Bales. Podczas wspinaczki na Górę Waszyngtona kobieta została zaskoczona przez śnieżycę, udało jej się jednak wyjść cało z opresji, przy okazji uratowała życie przypadkowo napotkanemu nieznajomemu.



Autorką scenariusza jest dramaturżka Josh Rollins, która w przeszłości sama pracowała jako przewodniczka po Górze Waszyngtona.

"Pam to niezwykła i odważna kobieta, której historia jest fascynująca i pełna nadziei. Josh napisała mocną i emocjonalną opowieść o niezwykle potrzebnej w tych mrocznych czasach sile przetrwania" - przyznała Małgorzata Szumowska .

Według Andrew Karpena, reprezentującego producenta obrazu Bleecker Street, "Infinite Storm" będzie połączeniem "duchowej podróży z opowieścią o przetrwaniu".



Współreżyserem filmu jest stały współpracownik Szumowskiej, operator Michał Englert . Ich ostatnie wspólne dzieło - "Śniegu już nigdy nie będzie" , było polskim kandydatem do tegorocznego Oscara.



"Infinite Storm" to jeden z wielu filmów, w jakich zobaczymy Naomi Watts w najbliższym czasie. Na premierę czekają również: horror "Widzę, widzę" - remake austriackiego hitu z 2014 roku, dramat "This Is the Night", w którym zagrała u boku Franka Grillo i Bobby'ego Cannavale oraz thriller Phillipa Noyce'a "Lakewood".



Małgorzata Szumowska: Biografia i filmy

Małgorzata Szumowska jest reżyserką, scenarzystką, producentką filmów fabularnych i dokumentalnych. Należy do grona najbardziej uznanych polskich twórców filmowych. Ukończyła Szkołę Filmową w Łodzi, a jej etiuda "Cisza" została wpisana na listę 14 najlepszych filmów w historii tej szkoły i zdobyła 18 nagród na międzynarodowych festiwalach. Jej debiut fabularny pt. "Szczęśliwy człowiek" (2000 r.) otrzymał nagrodę na festiwalu w Salonikach. Za ten film (oraz za "Ono" z 2004 r.) Szumowska zdobyła także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii "Odkrycie Roku".

Wśród najważniejszych wyróżnień, które otrzymała, należy wymienić m.in. Nagrodę Grand Prix Jury - Srebrny Niedźwiedź za film "Twarz" (2017), Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" (2015) oraz Nagrodę Jury Teddy za "Najlepszy film poświęcony gejom i lesbijkom" za film "W imię..." (2013) - wszystkie zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.



"Body/Ciało" zostało uhonorowane w 2016 r. Europejską Nagrodą Filmową. Nagrodą Publiczności. Od 2001 r. Szumowska jest członkinią Europejskiej Akademii Filmowej.

Reżyserka ma na swoim koncie także cztery nagrody Polskiej Akademii Filmowej "Orły", w tym dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" w 2016 r. Doceniono ją również na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. za reżyserię filmu "33 sceny z życia" w 2008 r.

W 2015 r. Szumowska zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie oraz Złote Lwy 40. festiwalu w Gdyni za film "Body/Ciało". W 2018 r. na Berlinale uhonorowano ją Srebrnym Niedźwiedziem - Wielką Nagrodą Jury za "Twarz".

Światowa premiera jej ostatniego filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" , którego współreżyserem był Michał Englert, odbyła się we wrześniu 2020 r. w konkursie głównym 77. festiwalu w Wenecji. Obraz otrzymał Nagrodę Fundacji "Persona, Lavoro, Ambiente" dla produkcji o tematyce dotyczącej środowiska lub pracy. Był również polskim kandydatem do Oscara.

